CMFGデザインがモビリティの世界を変える！

12月13日、東京国際交流館（東京都江東区）にて「オートカラーアウォード2025」の表彰式が行われました。本イベントは、一般社団法人日本流行色協会が主催、モビリティの内外装すべてのカラーデザインの美しさを評価する顕彰制度で、初回の1998年以降、今年で27回目を迎えるもの。「いい車は色がいい」をキーワードに、CMFGデザイン（カラー、マテリアル、フィニッシュ、グラフィック）の最新表現を審査します。

同賞は昨年度までグランプリのほか、審査の内容により特別賞が設けられることがありましたが、今回よりグランプリと準グランプリで構成されることに。まず、12月12日に担当デザイナーによるプレゼンテーションが行われ、翌日13日に表彰式が行われました。なお、今回のノミネート概要は以下のとおり。

【ノミネート車】

ダイハツ・ムーヴ

ホンダ・プレリュード／N-ONE e:

スバル・フォレスター

レクサスES

スズキe ビターラ

ヤマハYZF-R3／YZF-R25

日産ルークス

三菱デリカミニ

カワサキKLX230 SHERPA

マツダMX-30

審査員は一般審査委員、自動車色彩分科会審査委員、オートカラーアウォード審査委員で構成、「市場に影響を与えたか」「従来にない色域に挑戦して成果をあげているか」など、6項目を軸に審査が行われます。

今回から設けられた準グランプリは、レクサスのESが受賞となりました。テーマは「TIME-時の移ろいを感じるCMFX」、カラーはエクステリアが「SOU（蒼）」、インテリアは「アオタケ」。

すべての色が美しく見える、早朝の澄んだ空気のなかに感じる静けさや透明感をボディ色に。日本の伝統色「青竹色」から着想、風がそよぐ若竹のなかにいるような空間と時間をインテリアに展開しました。

受賞理由は、CMFに「X（エクスペリエンス）」という概念を加え、光・音・香りなど五感に訴える要素までをデザインとして体系化した点が高評価に。レクサスならではの「日本らしさ」に向け、いわゆる体験価値をもち込んだ姿勢に斬新さが見られたようです。

グランプリは二輪から７年ぶりにヤマハが獲得

今年のグランプリは、ヤマハのYZF-R3／YZF-R25が受賞。二輪車としては第20回に同社が受賞以降、じつに7年ぶりの受賞となります。テーマは「ヤマハが世界を変えるための一目ぼれの方程式」、カラーは「マットパールホワイト」。

受賞理由は「一目ぼれの方程式」というテーマを的確に体現、デザイナーが企画段階から深く関わったプロセスを高評価。何と一般審査員、自動車色彩分科会審査員、ACA審査員とも1位という納得の結果となりました。

表彰会場でデザインを担当した溝越万莉さん（ヤマハ発動機株式会社クリエイティブ本部 プロダクトデザイン部）と、松田築さん（株式会社GKダイナミックス CMFG動態デザイン部）に話を聞きました。

「一目ぼれを実現するためには、手法の大胆さを含めた衝撃的ともいえるインパクトが必要と考ました。このブルーも当初から決まっていたワケではなく、お客さまの意見を含めトライを重ねた上でようやく決まったものです。ただ、インパクトが必要といっても『偏光パール』は扱いが難しく、ややもするとカスタムやアフターパーツに見えてしまう。そこはヤマハらしい配色のバランスを心がけました。また、今回はメイングラフィック自体にロゴを使ったのですが、その大きさの調整も時間をかけましたね。二輪のCMFではとくにグラフィックのGが加わることがポイントで、造形デザインも含めてどんな表現も可能になるんです。二輪はより趣味性が高いこともあり、人の心を動かすことができるのが醍醐味だと思います」と、二輪車ならではのデザイン開発や可能性について語ってくれました。

もともと、カーデザインといえばエクステリアデザインに注目が集まりがちで、CMFデザイン自体の認識はなかなか進まない傾向にあります。今回のグランプリでは、さらにインテリアをもたない二輪独自のCMFGの世界を知る貴重な機会となりました。これこそが本顕彰の意義といえるのかもしれません。