¡¡12·î31Æü³«ºÅ¤Î¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î12ÆüÁ°¤Ë¡¢ÅÅ·â»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡£Æþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸µ¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹²¦¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦¿·µï¤¹¤°¤ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡11·î3Æü¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¡¢¡È2025¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇë¸¶µþÊ¿¤È¤Îº²¤Î·ãÆ®¤«¤é2¥ö·î¼å¡¢10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëRIZIN¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²Àï¤ò·è¤á¤¿¡ÈºÇ¶¯¤Î10Âå¡É¤Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£¶ÛµÞ»²Àï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Ë¥¨¥°¤¤¤¯¤é¤¤ÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Âç²ñ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤Ï¤¤¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·»µ®¡Ê³ÊÆ®²È¤Î½©¸µÍ¥»Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¹¹Ô¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹ç¤Î±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯3·î¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦1»î¹ç¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âRIZIN¤Î10¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½11·î3Æü¤ÎÇë¸¶µþÊ¿Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº²¤Î·ãÆ®¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û»î¹ç¤Î1½µ´ÖÈ¾¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¶Ú¥È¥ì¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¤Î3½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½11·îÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Îý½¬¤òºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡ÛÉ¡¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥×¥íÎý¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¡¤Î²óÉü¾õ¶·¤Ï¡¢¤â¤¦Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Îý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¤ß¤½¤«¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¶á¤Ç12·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Çë¸¶Àï¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡£µîÇ¯¤ÏÉé¤±¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë»²Àï¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿Áª¼ê¤Î·ç¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û·ç¾ì¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ¤á¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡ÖRIZIN¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¡ÊDEEPÂåÉ½¤Î¡Ëº´Çì¤µ¤ó¤Ë¤â¥¨¥°¤¤¤¯¤é¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎLINE¤â¸«¤»¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤³¤éÊÕ¤Î³ÊÆ®²È¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â³ÊÆ®µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ÊÆ®µ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤¬°ã¤¦¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÀª¤¤¤À¤È¡¢ÌîÂ¼½ÙÂÀÁª¼ê¤Î·ç¾ì¤òÀè¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¤Íè¤µ¤ó¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½»î¹ç¤Þ¤Ç10Æü¤Û¤É¤Ç·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¿·µïÁª¼ê¤ÎÂÐºöÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ú½©¸µ¡ÛÂÐºö¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·µïÁª¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÂÇ·â¤Ï·Ù²ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Çë¸¶Àï¸å¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¶¯¤¤¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»²Àï¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤Ë¸µÃ«Í§µ®Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Áê¼ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉµîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉé¤±¤Ï¤½¤ì¤À¤±²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏRIZIN10¼þÇ¯Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏµîÇ¯¤ÎÉé¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥É¤âÂ¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Çº×¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡©
¡Ú½©¸µ¡ÛÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÄ«ÁÒ¡ËÌ¤Íè¤µ¤ó¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¶¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½àÈ÷´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¤Íè¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡ØÃËº×¤ê¡Ù¤â¡¢7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤ÏÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¸å¤ËÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½11·î¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤äÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Çë¸¶Áª¼ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£
¡½¡½10Âå¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¾¯¤·¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â½Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢½©¸µÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½©¸µ¡Û¸ý¤Ç¸À¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù»î¹ç½ç
¡¦ Âè15»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¦Âè14»î¹ç¡¿¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶ vs.¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ
¡¦Âè13»î¹ç¡¿¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
Àðµ×ÊÝÇîÀµvs.¸µÃ«Í§µ®
¡¦Âè12»î¹ç¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°æ¾åÄ¾³Ývs.¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í
¡¦ Âè11»î¹ç¡¿½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°Ëß·À±²Ö vS. RENA
¡¦Âè10»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥± vs. ¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ
¡¦Âè9»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé¢¨»î¹çÃæ»ß¢¨
ºØÆ£Íµ VS. YA WAN
¡¦Âè8»î¹ç¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé
Ê¡ÅÄÎ¶×½vs.°ÂÆ£Ã£Ìé
¡¦Âè7»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé
½©¸µ¶¯¿¿vs.¿·µï¤¹¤°¤ë
¡¦Âè6»î¹ç¡¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯vs.µ×ÊÝÍ¥ÂÀ
¡¦ Âè5»î¹ç¡¿¥Õ¥é¥¤µé
¿ÀÎ¶À¿vs.¥Ò¥í¥ä
¡¦ Âè4»î¹ç¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¸åÆ£¾æ¼£vs.¥Û¥»¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
¡¦Âè3»î¹ç¡¿¥Õ¥é¥¤µé
¼ÄÄÍÃ¤¼ùvs.ÉÙß·ÂçÃÒ
¡¦Âè2»î¹ç¡¿73¥¥íµé
»¨²ì¡É¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìévs.¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡É¥Ù¥¤¥Î¥¢
¡¦Âè1»î¹ç¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé
°²ß·ÎµÀ¿vs.¥¸¥ç¥ê¡¼
¡¦Âè0»î¹ç¡¿RIZIN¹Ã»Ò±à2025·è¾¡Àï¡Ê¥Õ¥é¥¤µé¡Ë
¿ÜÅÄÍºÎ§vs.¥ä¥Þ¥¶¥È¡¦¥¨¥ó¥¾¡¦¥Þ¥µ¥ß
¡¡11·î3Æü¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¡¢¡È2025¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇë¸¶µþÊ¿¤È¤Îº²¤Î·ãÆ®¤«¤é2¥ö·î¼å¡¢10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëRIZIN¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²Àï¤ò·è¤á¤¿¡ÈºÇ¶¯¤Î10Âå¡É¤Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç²ñ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤Ï¤¤¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·»µ®¡Ê³ÊÆ®²È¤Î½©¸µÍ¥»Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¹¹Ô¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹ç¤Î±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯3·î¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦1»î¹ç¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âRIZIN¤Î10¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½11·î3Æü¤ÎÇë¸¶µþÊ¿Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº²¤Î·ãÆ®¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û»î¹ç¤Î1½µ´ÖÈ¾¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¶Ú¥È¥ì¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¤Î3½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½11·îÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Îý½¬¤òºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡ÛÉ¡¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥×¥íÎý¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¡¤Î²óÉü¾õ¶·¤Ï¡¢¤â¤¦Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Îý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¤ß¤½¤«¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¶á¤Ç12·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Çë¸¶Àï¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡£µîÇ¯¤ÏÉé¤±¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë»²Àï¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿Áª¼ê¤Î·ç¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û·ç¾ì¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ¤á¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡ÖRIZIN¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¡ÊDEEPÂåÉ½¤Î¡Ëº´Çì¤µ¤ó¤Ë¤â¥¨¥°¤¤¤¯¤é¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎLINE¤â¸«¤»¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤³¤éÊÕ¤Î³ÊÆ®²È¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â³ÊÆ®µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ÊÆ®µ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤¬°ã¤¦¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÀª¤¤¤À¤È¡¢ÌîÂ¼½ÙÂÀÁª¼ê¤Î·ç¾ì¤òÀè¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¤Íè¤µ¤ó¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½»î¹ç¤Þ¤Ç10Æü¤Û¤É¤Ç·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¿·µïÁª¼ê¤ÎÂÐºöÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ú½©¸µ¡ÛÂÐºö¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·µïÁª¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÂÇ·â¤Ï·Ù²ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Çë¸¶Àï¸å¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¶¯¤¤¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»²Àï¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤Ë¸µÃ«Í§µ®Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Áê¼ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉµîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉé¤±¤Ï¤½¤ì¤À¤±²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏRIZIN10¼þÇ¯Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏµîÇ¯¤ÎÉé¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥É¤âÂ¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Çº×¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡©
¡Ú½©¸µ¡ÛÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÄ«ÁÒ¡ËÌ¤Íè¤µ¤ó¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¶¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½àÈ÷´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤½¤ì¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¤Íè¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡ØÃËº×¤ê¡Ù¤â¡¢7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤ÏÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¸å¤ËÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½11·î¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤äÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Çë¸¶Áª¼ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£
¡½¡½10Âå¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©¸µ¡Û¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¾¯¤·¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¡Ú½©¸µ¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â½Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢½©¸µÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½©¸µ¡Û¸ý¤Ç¸À¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
