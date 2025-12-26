『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.1 “きんりの”カップル「織姫とBABY」
ABEMAは、12月29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送まであと3日となるきょうは、ねぐせ。の「織姫とBABY feat. 汐れいら」を披露する“きんりのカップル”こときんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）。
【動画】ふわふわおそろコーデの“きんりの” インタビューの模様
――ファッションポイントを教えてください！
りのん：白くてふわふわで、雪だるまみたいな感じです！お気に入りはファーベスト。めっちゃかわいいのと、ニットにストーンがいっぱい付いているところもポイントです！
――練習期間を経てどうでしたか？
きんご＆りのん：楽しかったね！
きんご：合わせるところは合わせるとか、決めるところは決めるとか、意識して上手にできたんじゃないかなと思います。
りのん：初めて2人で歌って踊ったんですけど、めっちゃ楽しくて。レコーディングも楽しかったし。
――練習期間のエピソードを教えてください。
きんご：練習期間より前の話なんですけど、（この番組で披露することが決まる前から）「織姫とBABY feat. 汐れいら」は、2人でカラオケ行った時歌っていて。2人の十八番みたいな。振付もTikTokバージョンで踊ったこともあって、決まった時は「来た！」って（笑）。
――また2人でパフォーマンスする機会があったら挑戦したい曲は？
きんご＆りのん：「ミライチズ」！
きんご：夜のひと笑いさんの。
りのん：よく歌いますね。
きんご：やりたいですね。
――きんごくんはほかの楽曲も披露します。りのんちゃんはそのパフォーマンスをご覧になりましたか？
りのん：練習動画は見ました！きんごくん、歌を歌うのがすごく好きだから、歌上手だなって改めて思ったのと、めっちゃ楽しそうにしてたからいいなって思いました。
きんご：（照）
――最近の2人の近況を教えてください。
きんご：東京タワー行ったよね。
りのん：それが一番直近かな。
きんご：アサイーとかよく行きますね。
――アサイーは手作りすることもありますか？
きんご：作れる!?
りのん：作る。
きんご：え!?じゃあ作ってもらおうかな。
りのん：朝ごはんで作る。最近寒いから凍えちゃうんですけど、夏とか暑かったので、朝毎日食べてました。
きんご：そんなに!?アサイー先駆者です。
りのん：はい！アサイー大好きです（笑）。
――クリスマスの予定は？
きんご：恵比寿に生演奏を聴きながらディナーをできるところがあるので、そこに行こうかなって話してます。
りのん：教えてもらって、ね。
きんご：うん、いいじゃん！ってね。
――付き合ってからケンカはしましたか？
きんご：なくない？
りのん：始まる気配も…。
きんご：ない。全然ケンカしないねって言ってましたね。
――2人でデートしていて声かけられることもありますか？
きんご：ありますね！
りのん：1人で歩いていても「りのんちゃんですか？」って声をかけていただくんですけど、「きんりの大好きです！」とか言っていただけるのでうれしいです。
――付き合う前と後でお互いが変わったところを変わらないところを教えてください。
きんご：変わったところは特になくて…。ただ仲良くなった。
りのん：もっと仲良くなった。
――お互いに今年の感謝と来年のあいさつをお願いします！
りのん：今年は、夏から出会ってしゃべって、もう冬になって…。あとちょっとで半年になって。おかげで5ヶ月間楽しかったです！2026年もお願いしまーす！
きんご：お願いしまーす！
りのん：恥ずかしい（笑）。
きんご：夏に出会って、楽しくて。アサイーとかりのんに影響されることも多くて。2026年もいろいろな流行りを教えてください！
りのん：教えます！
きんご：お願いします！
