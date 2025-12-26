今井翼、“タッキー”滝沢秀明氏への思い告白 『メシドラ』九州初上陸
俳優の今井翼が、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が出演する28日放送の日本テレビ系『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』年末3時間SP（前11：45〜後2：30）に出演する。
【番組カット】グルメを食べて…楽しげな今井翼
同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は2本立てとなり、今井とは大分・別府市、大分市に向かう。
同番組史上初の九州上陸に大興奮の兼近＆満島は、ゲストが待つ別府名物「血の池地獄」へ。真っ黒な革のジャケットを着て待っていた今井と合流する。兼近、満島ともに共演経験のある今井とスペシャルなメシドラがスタートする。
早速、兼近が見つけた名前占いをしてみることに。「つばさ」の名前を占うと、「恋愛運」の項目で今井にぴったりな運勢があった。最初の目的地へ向かう車内で今井の呼び方が決まると、話題は今井の芸能活動30周年ライブに。デュオとして共に活動したタッキー（滝沢秀明氏）とのエピソードが繰り広げられる。
まず3人が訪れたのは「かまど地獄」。1丁目から6丁目までさまざまな形で湧き出る源泉を見ながら、蒸気を使った蒸し料理も楽しめる。源泉のにおいを嗅いだ今井が放った衝撃のひと言には満島も大笑い。そして、この日の初のメシ「温泉卵」が登場。特製の柚子胡椒醤油をかけてかぶりついた兼近はそのおいしさに絶叫。温泉地大分の魅力を五感で楽しむ。
車中で男子3人恋バナをしながら向かったのは、インドネシア出身のオーナーが営む今年オープンのカフェ「COFFEE from the SOUTH」。ドリンクの完成を待つ間、再び3人は恋バナに花が咲く。
次に訪れたのは、趣深いお屋敷の雰囲気ただよう「茶房 信濃屋」。ここでは、大分名物のかぼすが添えられた「茶そば」と大分の郷土料理「だんご汁」を堪能する。茶そばを楽しみにしていた兼近だったが、そのあまりのおいしさにとある事件が起こる。
続いてやってきたのは、干し椎茸専門店の「やまよし」。買い物をするときはテーマを決めるという今井は、どんな「テーマ」を設定するのか。さらに、3人は干し椎茸のソフトクリームに興味津々。次は「竹工芸 山正」で竹細工を見学。ここでは50年の時を経て味のある色へ変化した竹と芸能活動30周年の今井の姿を重ね合わせる。
港近くのカフェ「witch coffee」では名物のスイーツを楽しみながら、今井の親友であるサッカー元日本代表・松井大輔とのエピソード、そして長年相棒として芸能界を駆け抜けてきた滝沢氏への秘めた思いを語る。
