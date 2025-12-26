BOYNEXTDOOR、日本初冠番組放送決定 日本で“トモダチ作り”「素敵な機会をいただけて本当にうれしい」【コメント全文】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（2026年4月11日スタート、毎週土曜 後2：30〜※全8回）が、日本テレビで放送されることが決定した。
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
そんな次世代を担うボーイグループとして、大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱えるBOYNEXTDOORがこっそり抱える1つの悩みは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと」。同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。
BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”になる。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれる、トークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
【コメント全文】
■SUNGHO
日本で初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』がスタートします！このような素敵な機会をいただけて本当にうれしいです。毎週、僕たちのいろいろな姿を見ていただけると思うので、楽しみにしていてください！
■RIWOO
日本で冠番組をさせていただけるなんて夢みたいです！番組を通して、僕たちの自然体な姿や、メンバー同士の仲いい雰囲気をお届けできると思います。ぜひご覧ください！
■JAEHYUN
僕たちの初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』の放送が決定しました！撮影までに日本語の勉強をがんばってトモダチをいっぱい作ります！期待してください！
■TAESAN
4月から3ヶ月間、皆さんに楽しい時間を届けられるように頑張ります！『トモダチベース』にゲストの方が来てくださるのが本当に楽しみです。今からワクワクしています！
■LEEHAN
撮影がとても楽しみです！『BOYNEXTDOOR トモダチベース』を通して、僕たちの親しみやすい魅力を届けたいです！最近「ゼルダの伝説」をしながら日本語を勉強しているので、僕の日本語にも注目してください！
■WOONHAK
僕たちの冠番組が来年4月から放送されることになりました！BOYNEXTDOORを初めて見る方々、ゲストの皆さん、そしてもちろんONEDOORにも楽しんでもらえるように番組を盛り上げていきます！いっぱいトモダチを作りたいです！
