Superfly、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」ライブ映像を公開 カバーツアーのファイナル公演より
Superflyが、カバーアルバム『Amazing』を携えて開催した全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』より、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」のカバーパフォーマンス映像を公開した。
【ライブ写真】全公演ソールド！大盛況のツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の模様
同ツアーは、8月の札幌公演を皮切りにスタートし、11月6日までに10都市13公演を巡回。ホールツアーとしては2015年以来、約10年ぶりの開催となり、全公演が完全ソールドアウトとなった。代表曲とともに、カバーアルバム収録の名曲カバーを多数披露する内容で、約2時間半にわたるステージが届けられた。
今回公開された「僕のこと」の映像は、東京ガーデンシアターで行われたツアーファイナルの本編最後に披露された1曲。静かに語りかけるように歌うパートと、「ああ なんて素敵な日だ」と高らかに歌い上げるパートの抑揚が生み出す感動的な歌唱は圧巻だ。
ツアーファイナル公演は、現在U-NEXTにて見逃し配信中。見放題配信のため、月額会員であれば視聴が可能となっている。
Superflyは、今夜放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に生出演。カバーアルバム『Amazing』から、「僕のこと」を披露する予定となっている。
【ライブ写真】全公演ソールド！大盛況のツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の模様
同ツアーは、8月の札幌公演を皮切りにスタートし、11月6日までに10都市13公演を巡回。ホールツアーとしては2015年以来、約10年ぶりの開催となり、全公演が完全ソールドアウトとなった。代表曲とともに、カバーアルバム収録の名曲カバーを多数披露する内容で、約2時間半にわたるステージが届けられた。
ツアーファイナル公演は、現在U-NEXTにて見逃し配信中。見放題配信のため、月額会員であれば視聴が可能となっている。
Superflyは、今夜放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に生出演。カバーアルバム『Amazing』から、「僕のこと」を披露する予定となっている。