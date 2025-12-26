グランプリはグランプリウイナーに聞け！！本紙コラムでおなじみの競輪・浅井康太（４１）とボートレース・峰竜太（４０）に、オートレース・鈴木圭一郎（３１）を交えた３人が有馬記念を緊急予想。各競技の「グランプリ」で優勝経験のある超一流レーサーが本命を託したのはあの馬だ！！

スポニチ読者の皆さん、アロハ〜！ボートレース界のスーパースター峰竜太です。

月１コラム「峰竜太のアロハな気分」を連載中のスポニチで競馬界の頂上決戦、有馬記念の予想をさせていただくことになりました！今年の最強を決める戦いですね。まさに競馬界のグランプリ。やっぱりグランプリは格別ですよね。僕自身、今年は残念ながら優勝戦に進むことはできませんでしたが、来年こそは３回目のグランプリ制覇を狙っていきますよ！

今年はコラボ企画で佐賀競馬の予想をやったんですけど、直感がさえて馬券が当たりました。今回もぜひ的中させたいと思っています。

さて、僕の本命馬はレガレイラです。史上初となる、牝馬による有馬記念連覇を狙うスーパースター。昨年は３歳牝馬で６４年ぶりのＶを飾り、今年はファン投票１位で戻ってきた。ファンの期待に応えるのがスーパースターですからね。僕も２１年の若松オールスターでファン投票１位で選んでもらって優勝できたんです（ファン投票１位でのＶは史上３人目）。あの感動は忘れることがありません。相手も連覇を阻止しようとしてくるでしょうが、最後はファンが後押ししてくれると思っています。今年の総決算、僕もレガレイラを応援しながらからつの宿舎で観戦したいと思います！（ボートレーサー）

◇峰 竜太（みね・りゅうた）１９８５年（昭６０）３月３０日生まれ、佐賀県唐津市出身の４０歳。佐賀支部。９５期生として０４年１１月プロデビュー。最高峰のグレード、ＳＧで６Ｖ。グランプリは１８年（住之江）、２０年（平和島）と２度制覇。生涯獲得賞金は１９億円を超える。１メートル７１、５２キロ。血液型Ｂ。次走は２７日〜２６年１月１日のからつ一般戦。