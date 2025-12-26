犬飼貴丈＆赤楚衛二、インスタグラムで匂わせ？ 『仮面ライダービルド』のベストマッチなコンビ
俳優の犬飼貴丈、赤楚衛二が25日深夜にインスタグラムのストーリーズを更新。“匂わせ”を行った。
【動画】犬飼貴丈＆赤楚衛二が出演した『仮面ライダービルド』第1話
犬飼はクリスマスツリーの絵文字と一緒に「プリクラ」と「茶色い縁の黒いラーメンどんぶり」を投稿。赤楚も「プリクラ」と「茶色い縁の黒いラーメンどんぶり」を投稿。一緒にいる“匂わせ”をしていた。
2人は『仮面ライダービルド』（2017）で出演。犬飼は桐生戦兎／仮面ライダービルド役、赤楚は万丈龍我／仮面ライダークローズ役を務めた。仮面ライダー屈指の“ベストマッチ”なコンビとして知られており、Xでファンは「犬飼貴丈氏と赤楚衛二氏の匂わせストーリーがエモ尊かった」「犬飼貴丈さんと赤楚衛二さんの匂わせなんていくらあってもいいですからね」「そのプリ見せろ」といったポストがあった。
