³ÎÄê»à·º¼ü¡¢º£Ç¯Ëö¤Ç105¿Í¡¡ºÂ´Ö»¦³²»ö·ï¤Ç22Ç¯°ÊÍè¤Î¼¹¹Ô
¡¡»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·Ì¤¼¹¹Ô¤Î»à·º¼ü¤Ï¡¢º£Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç105¿Í¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¡Î§¤Îµ¬Äê¤ÇÅÚÆü¤È12·î29Æü°Ê¹ß¤ÎÇ¯Ëö¤Î¼¹¹Ô¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï2022Ç¯7·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼¹¹Ô¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¤Î9¿Í»¦³²»ö·ï¤Ç¶¯Åð¶¯À©À¸ò»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Ç·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÇòÀÐÎ´¹À»à·º¼ü¡á¼¹¹Ô»þ¡Ê34¡Ë¡á¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë2¿Í¤¬ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç»àË´¤·¡¢¿·¤¿¤Ë2¿Í¤Î»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ¸µ»à·º¼ü¤Ï6·î27Æü¤Ë¼¹¹Ô¡£ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤Î²ÃÆ£ÃÒÂç¸µ»à·º¼ü¡á¼¹¹Ô»þ¡Ê39¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¿·¤¿¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢36¿Í¤¬»àË´¤·¤¿2019Ç¯7·î¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤ÎÀÄÍÕ¿¿»Ê»à·º¼ü¡Ê47¡Ë¤È¡¢17Ç¯¤Ë°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Î¼«Âð¤ÇºÊ¤È»Ò5¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÅÚÈî¡ÊµìÀ«¾®¾¾¡ËÇîÊ¸»à·º¼ü¡Ê41¡Ë¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç04Ç¯¤ËÊì»Ò¤é4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ËÌÂ¼¼ÂÍº»à·º¼ü¡áÅö»þ¡Ê81¡Ë¡á¤¬ÉÂ»à¡£5·î¤Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç1990Ç¯Âå¤ËÃËÀ2¿Í¤òÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤Ç»¦³²¤·¤¿¾¾ËÜÏÂ¹°»à·º¼ü¡áÅö»þ¡Ê70¡Ë¡á¤¬Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àË´¤·¤¿¡£