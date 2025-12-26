¥³¥á5¥¥íÊ¿¶Ñ4279±ß¡¡3½µ¤Ö¤êÃÍ¾å¤¬¤ê
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç15¡Á21Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µ¤ËÈæ¤Ù44±ß¹â¤¤4279±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3½µ¤Ö¤ê¤Ë¾®Éý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯»ºÊÆ¤Ï¼ý³ÏÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥á¼è°ú´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ïº£¸å²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸²Ù¶È¼Ô¤¬ÇÀ²È¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤á¾®Çä²Á³Ê¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÈÎÇä¤ÎÆß²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡Á´¹ñ9ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢8ÃÏ°è¤¬4Àé±ßÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áµ¦¤Î4476±ß¤Ç¡¢´ØÅì¡¦¼óÅÔ·÷¤¬4372±ß¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶å½£¡¦²Æì¤Î3959±ß¤Ç¡¢Í£°ì4Àé±ß¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î3¡Á9Æü¤Î½µ¤Ç4444±ß¤À¤Ã¤¿¡£