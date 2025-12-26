フリーアナウンサーでタレント、俳優としても活躍している田中みな実（39）。滝沢カレン（33）や松岡茉優（30）と自宅で行ったパーティーの様子に、反響が寄せられている。

2024年に放送されたフジテレビ系ドラマ『ギークス〜警察署の変人たち〜』で共演し、親交のある3人。田中は2人のInstagramにたびたび登場している。

田中みな実宅でのパーティーの様子を公開

2025年12月25日に滝沢が更新したInstagramでは、「この日はひと足先にみな実さん宅で、クリスマスパーティーをした日 まゆ と みな実さん、つまりGEEKSメンバーで集まりました 楽しかったな〜 予算を決めてプレゼント交換をしたり、手巻き寿司をパーティーにしたり みな実さん特製のおかずがあったり」と、田中の自宅で行ったというパーティーの様子を披露。クリスマスの飾りつけをした部屋や田中の手料理が並ぶ食卓、プレゼント交換をする動画などを公開した。

また松岡もこの日の様子をInstagramに投稿しており、ファンからは「こんな豪華で可愛い動画見ちゃっていいんですか!?」「めっちゃステキです」「すごくキレイな飾り」などのコメントが寄せられている。