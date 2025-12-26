本紙評論家の阪神・糸井嘉男ＳＡ（４４）が２６日、アンバサダー契約を結ぶセンス・トラスト株式会社の上場を記念して東京証券取引所で行われたセレモニーに出席した。

「唯一無二の、感動を」という理念のもと、不動産買い取り再生事業を中核とした、さまざまな事業を展開する同社。上場を祝う鐘を“打った”糸井ＳＡは「甲子園より緊張したよ（笑）一生忘れへんね。すてきな１日になった」と振り返り「『唯一無二の感動』というテーマが僕の人生のテーマとも通ずるものがあるから、こうやって一緒にできている。これからも、どんどん突き進みたい」と“共闘”を約束した。

今中康仁代表取締役社長（３４）は「これからやりたいことがたくさんあるので、スタートラインに立ったなという思いです。まだ７期目のベンチャー企業ですので、これからしっかり信用をつけて、不動産の各セグメント（部門）で伸ばしていき、日本をピースフルな社会にしていきたい」と決意。大阪桐蔭野球部出身で、オリックスとスポンサー契約を結ぶなど野球界にも携わっており「野球が人生のど真ん中にある。ビジネスにも生かしていきたい」と話した。