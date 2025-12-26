「横濱ハーバー」が地元の神奈川大を応援

正月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の出場校に、銘菓「横濱ハーバー」が贈ったエールにファンが感激している。「超絶可愛い!!」と発想の面白さを称える声が並んだ。

駅伝ランナーがまとうシャツと繋ぐタスキが、お菓子のパッケージで再現された。「横濱ハーバー」を製造販売する株式会社ありあけは公式Xに「第102回箱根駅伝出場を記念して、神奈川大学 × ありあけのコラボレーション『駅伝ハーバー 神奈川大学パッケージ』が12月26日（金）より数量限定販売」として商品の写真を公開した。

駅伝選手のユニホームを模したパッケージは、神奈川大の「プラウドブルー」で染められ、タスキまでかかる芸の細かさ。インパクト抜群な外側のデザインだが、内側には箱根駅伝コースマップもプリントされており、「中身は縁起の良い“勝ち栗”にちなむ、横濱ハーバー ダブルマロン（5個入）」と紹介した。

過去にも同様のコラボ商品を販売した同社。2年前にも話題となり、当時ネット上のファンからは「購入必須アイテム出たよ」「ほしい！」「これ面白い」と反響を呼んでいたが、今回も「超絶可愛い!!」などの声が寄せられた。

「駅伝ハーバー 神奈川大学パッケージ」は、ありあけ直営店、一部駅売店やオンラインショップで販売される。



（THE ANSWER編集部）