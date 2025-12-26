大掃除はラクをしたい。魔法みたいな「水回り掃除アイテム」3選
まずは手軽な水回りから。
あっという間に12月。そろそろ大掃除の支度をしないとですよね。
そこで今回は、水回りの掃除に役立つコスパ抜群のアイテムをまとめてご紹介します。
汚れが溶けまくる謎の水
「レック 水の激落ちくん」は、水を電気分解してできたアルカリ性の液体（アルカリ電解水）。
油や手垢、ヤニのような酸性汚れにかけると中和が発生して、こびりついてても拭くだけでさっと落ちるようになります。
キッチンの油汚れや風呂、洗面所の掃除以外にも「洗剤を使いたくないな〜」なんて場所にも使え、すすぎや水拭きが不要なので手軽に掃除できるのが嬉しいアイテムです。
汚れが溶けまくる謎の水（110円〜）
風呂掃除でラクできる魔法の棒
｢レック 激落ちくん お風呂まるごと バスクリーナー｣は、いわゆる伸びるお風呂洗い棒（48cm〜68cmまで）です。
最大の特徴がこのヘッド部。たんぽぽの綿毛のようなふわふわは、アミ目の特殊繊維の集合体。この特殊繊維のスペックがとにかく高いんです。
｢水だけで汚れが落ちる｣という触れ込みどおり、水を撒いて数回こするだけで皮脂汚れのザラザラ感は無くなります。フィジカルではなく、武器の攻撃力で汚れにアタックしている感がすごい。
ですが！ ｢効率化｣を目指すなら、ここはあえて水ではなくお風呂洗い洗剤を使ってください。水だけで落ちるなら洗剤使えばさらによく落ちるのは当たり前。
ひと撫でツルッツルになるので、めちゃくちゃ速いし、気持ちいいのです。
何より助かっているのが、立ったままで浴槽を洗えるところ。
スポンジだと手を伸ばしたり、腰をかがめたり。ちょっと大きめの浴槽になると手が届かないので、浴槽の中に入らないと洗えませんが、こちらは立ったままでOK。スマホ片手でも、1分ほどで浴槽がキレイになりますよ。
風呂掃除でラクしたい？ だったら871円でこの棒を買っておいて
吸水力がすごすぎる特殊スティック
「STTAスティックタイプ」は、独自開発の特殊なスポンジがついた吸水ツール。一般的な珪藻土に比べて、吸水量は3倍、吸水速度は6倍と、圧倒的な吸水力を誇ります。
実際に布巾とSTTAで濡れたものをひと撫でしたところ、布巾だとまだまだ水気が残っているのに対し、STTAの方はまるで乾かしたかのよう。
布巾で水気がなくなるまで磨き上げるのは結構大変ですが、STTAなら1回撫でるだけでしっかり拭き取れます。
これを水回りに置いておけば、鏡の水はねも蛇口の水滴もひと拭きで撃退。手間なく｢水気のない水回り｣を作ることができますよ。
サッとひと拭きで残った水気を完全吸収するタオル。水アカ防止にもなるぞ