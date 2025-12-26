坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。

そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。第5回は、神戸市須磨区にある「しおみ坂」をピックアップ。



今回は、山田菜々さん（元NMB48、元SKE48）がプロデュースする関西発のアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の尾上美月さん・来栖みうさんと一緒に散策してきました。

「しおみ坂」を、「すべての瞬間は君だった。」の尾上美月さん（左）・来栖みうさんと一緒に散策！

JR塩屋駅、または山陽塩屋駅で下車。神戸の中でもひときわ“海との距離”を感じられるのが、垂水区・塩屋のまちです。丘の上からは瀬戸内海を一望でき、細い路地や急な階段が幾重にも連なる風景は、まるで物語の世界に迷い込んだかのよう。SNSでは「アニメのような街」とも称され、近年注目を集めています。

今回訪れたのは、そんな塩屋にある「しおみ坂」。場所は、異人館として知られる「旧グッゲンハイム邸」の目の前。 1908年ごろに建てられたとされる洋館で、明治から大正期にかけて神戸に暮らした外国人ゆかりの建物です。近年の調査で、実際の居住者は別人だったことが判明しましたが、長年親しまれてきた名称はそのまま受け継がれています。

現在は結婚式やライブ、イベント会場として活用され、映画やドラマのロケ地としても使われているんだとか。山陽電車の線路と、その向こうに広がる青い海が一枚の風景として重なります。



遮断機の向こうにきらめく水面、そこを横切る電車。空の色や時間帯によって印象が変わり、思わずシャッターを切りたくなる光景です。青空の日はもちろん、夕暮れ時もまた格別です。

神木隆之介さんと有村架純さんが共演した映画『フォルトゥナの瞳』のロケ地としても知られる塩屋は、近年移住者も増え、個性的なカフェやショップが点在するようになりました。昔ながらの街並みと、新しい風が自然に溶け合っているのも、この街の魅力の1つです。



しおみ坂へ向かう道は決して広くはありませんが、その分、歩くごとに景色がぐっと近づいてきます。

「学校の目の前に大きな坂があって、自転車通学のときは毎日登るのが本当に大変でした」と語る来栖さん。それでも、「部活の帰りに友達とくだらない話をしながら坂を上り下りした時間は今でも大切な思い出」なのだそう。



坂道は、しんどさと一緒に、かけがえのない記憶も運んでくれる存在なのかもしれません。

「すべての瞬間は君だった。」の来栖みうさん

ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、しおみ坂の傾斜は15度。息が上がるほどの傾斜ですが、その先に待つ景色があるからこそ、自然と足が前に出ていきます。「想像以上に急だけど、そのぶん景色がすごくきれい！」（尾上さん）。

神社の前で足を止め、そっとお賽銭をする彼女たち。息を整えながら静かに手を合わせるその時間は、急な坂道の途中に用意された、ほんの小さな“立ち止まれる場所”のようでした。



「すべての瞬間は君だった。」の尾上美月さん

実際に坂を歩き終えての感想を聞くと、こんな言葉が返ってきました。



「関西に来てから、坂を登る機会がほとんどなかったので、久しぶりに坂道を歩く感覚が新鮮でした。普段は出会えない風景に出会えたのが印象的でした」



坂ならではの景色の移ろいを、五感で楽しめた今回の散策。



坂を登れば、海が見え、電車が走り、街の気配が遠ざかっていく。神戸の坂は、今日も誰かの物語をそっと支えています。

◆しおみ坂

兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目1−5



出演：尾上美月、来栖みう（すべての瞬間は君だった。）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）