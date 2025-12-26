27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。26日は同地で前日計量が行われ、井上が55.11キロ、ピカソが54.93キロでクリア。ホームでもアウェーでもない第三国の中東の地で、歴史的な一戦が成立した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで行われる。井上はピカソに勝利すれば元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代単独トップの世界戦27連勝となる。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。前戦のアフマダリエフ戦はKO勝ちにこだわらず、距離を取りながら、最終12回まで全く隙を見せずに圧倒した。

ピカソとの試合は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。カルデナスとの防衛戦に変更となった経緯がある。一部では「ピカソが逃げた」との声もあったが井上は「ファイトマネーの問題」と説明し、ピカソの“逃亡疑惑”を晴らした。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、33戦無敗のまま井上と激突する。

ノンタイトルスーパーバンタム級（55.34キロ以下）12回戦を行う、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は55.16キロ、対戦相手のWBC世界スーパーバンタム級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）は54.79キロでクリアした。

IBF世界スーパーフライ級（52.16キロ以下）タイトルマッチ12回戦に臨む、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）は51.94キロ、対戦相手のIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）も51.66キロでクリアした。

また、ノンタイトルライト級（61.23以下）8回戦に臨む前日本ライト級王者・今永虎雅（たいが、大橋）は61.05キロ、対戦相手のWBO世界スーパーフェザー級10位エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）は61キロでクリア。ノンタイトルフェザー級8回戦に臨むWBA世界同級13位・堤麗斗（志成）は58.83キロ、対戦相手のレオバルド・キンタナ（メキシコ）は58.74キロでそれぞれクリアした。

興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。



