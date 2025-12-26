アクアは、庫内を縦に2分割し右に冷蔵室、左に冷凍室を配置したSide by Side（サイド・バイ・サイド）スタイルの2ドア冷凍冷蔵庫「AQR-SBS48A」を、2026年1月16日（金）に発売します。市場想定価格は19万8000円（税込）。

「AQR-SBS48A」

記事のポイント 海外のキッチンにあるようなダイナミックなレイアウトが特徴。冷蔵・冷凍が左右で分かれているので、庫内が見渡しやすく何がどこに入っているのか一目瞭然。大理石調のガラス扉を採用した高級感のあるデザインも◎。

本製品は、庫内を縦に2分割し、右側に冷蔵室、左側に冷凍室を配置した欧米では定番のスタイルを採用した2ドア冷凍冷蔵庫。従来モデルの機能性はそのままに、大理石調のガラス扉を採用することでさらに高級感あふれるデザインにアップデート。素材感が際立つアルミのフレームを組み合わせたクリアマーブルホワイト色のガラス扉が、上質で美しいキッチン空間を演出します。

扉は全面フレンチドアで中央から左右に開くので、ワンアクションで庫内を上から下まで一気に見渡すことができます。薄型設計(庫内奥行約51cm)のため最上段の奥まで手が届きやすく、ドアを開けても省スペースで、キッチンにすっきり収まります。

冷蔵室は283L、冷凍室は192Lの大容量。上段は高さ調整ができる強化処理ガラス棚、下段は2段ボックスになっているため整理もお手入れもラクラクです。

サイドポケットにはさまざまなサイズ・形状の食品を見やすく収納可能。さらに、冷蔵室には除菌·脱臭効果のある「DEO FRESHフィルター」搭載で、庫内を清潔に保つため、匂いの移りやすい食材も安心して保存できます。

↑冷蔵室には除菌·脱臭効果のある「DEO FRESHフィルター」搭載。

扉にはタッチパネルを備え、冷蔵室・冷凍室の温度調節や急速冷凍などの庫内設定がドアを閉じたまま操作できます。

アクア 「AQR-SBS48A」 発売日：2026年1月16日 市場想定価格：19万8000円（税込）

The post パノラマオープンで庫内が見やすい！ 高級感のある大理石調デザインの2ドア冷蔵庫「AQR-SBS48A」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.