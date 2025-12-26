前田敦子“最後の写真集”、タイトルは「Beste」に決定 美スタイル際立つランジェリーカットも解禁
【モデルプレス＝2025/12/26】前田敦子が2026年2月13日（予定）に発売する写真集のタイトルが「Beste」（読み：ベステ／講談社）に決定。あわせて、新たな先行カットが解禁された。
【写真】前田敦子「半年以上かけて身体づくり」くびれ際立つ圧巻のプロポーション
12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の最終公演にOGとして出演したことが話題となった前田。そんな前田が「これが最後」と語る写真集（2026年2月13日発売）のタイトルが決定した。
タイトルは「Beste」。ロケ地となったオーストリア・ウィーンの公用語のドイツ語であり、意味は英語のベスト（＝最高の）。「過去の写真集を上回ろう」と企画がスタートし、結果として「自分史上最高の仕上がりになった」ことから、同タイトルに決定した。また、ランジェリー姿の先行カットも解禁。美しいスタイルが際立つ1枚に仕上がっている。
写真集は「これが最後」と明かす理由について、前田は「この写真集の撮影のために半年以上かけて身体づくりに取り組んできました。『もう1回やって』と言われてももう無理ってくらいやれることは全部やったから、これが最後です（笑）。結婚式でウェディグドレスを着る花嫁のような気持ちで頑張りました」とコメントした。
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。芸能活動20周年を迎える彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集の発売が決定。2012年以来、実に約14年ぶりとなる本作の撮影の地に選ばれたのは、中欧オーストリアのウィーン。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田敦子「半年以上かけて身体づくり」くびれ際立つ圧巻のプロポーション
◆前田敦子、写真集タイトルは「Beste」
12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の最終公演にOGとして出演したことが話題となった前田。そんな前田が「これが最後」と語る写真集（2026年2月13日発売）のタイトルが決定した。
◆前田敦子「これが最後」と明かす理由
写真集は「これが最後」と明かす理由について、前田は「この写真集の撮影のために半年以上かけて身体づくりに取り組んできました。『もう1回やって』と言われてももう無理ってくらいやれることは全部やったから、これが最後です（笑）。結婚式でウェディグドレスを着る花嫁のような気持ちで頑張りました」とコメントした。
◆前田敦子、“最後の写真集”決定
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。芸能活動20周年を迎える彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集の発売が決定。2012年以来、実に約14年ぶりとなる本作の撮影の地に選ばれたのは、中欧オーストリアのウィーン。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】