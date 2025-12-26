お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、自己肯定感が「高い」か「低い」か、どちらかを調査した。

自己肯定感、高い？ 低い？（※生成AIで作成）

「どっちかというと、高いかな。てか、人生で2人ぐらいしか低い人を見たことがないかも」と、周りにも自己肯定感の高い人が多いと答えたのは、花妃。





さらに、「『めちゃくちゃ自己肯定感が低いんです』みたいに言う人って、『こんなに頑張ってんのに認められてない』みたいな感じのことを言う人が多いやんか。『そう言うイコール（自己肯定感）高くない？』と思っちゃうねんな」ともコメント。「じつは、自己肯定感が高い人のほうが多いのでは」との持論を展開した。

とんずは、自身の自己肯定感はあまり高くないという自覚があるそうで、「自己肯定感が低い自分のことを『とんちゃん』と呼んでる。定期的に『頑張れとんちゃん』のフェーズがある」と告白。定期的に落ち込む時期があるそうで、そんなときには「必死に自分で自分を応援する」と明かした。

とはいえ、花妃の「じつは自己肯定感が高い人のほうが多いのでは」という意見には同意するとのこと。「『自己肯定感が低いです』つって、『大丈夫だよ。私たちが味方だよ』って言われ待ちしてるやつは、しっかりと高い」と共感を示した。

アンケート結果では、50票の回答があり、自己肯定感が「高い派」が28パーセント、「低い派」が72パーセントで、大きく差をつけて「低い派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

低い派大多数を占めたにもかかわらず、集まったメッセージはほとんどが高い派からで、以下のような声が寄せられた。



「自己肯定感バリ高いです。顔面偏差値がビックリするくらい低いので、自己肯定感を爆上げしてバランスを取ってます。最近お気に入りの自己肯定感爆上げ法は、『妻と手をつないで寝ること』です」



「基本ポジティブです！ 人と比べない！」



「高い派です。てか、言い訳ばかりして、無理矢理自己肯定を高くしてます。本質的には自己肯定感が低いんでしょうね」

対する低い派からは、「自己肯定感ってなに？ おいしいの？ ってくらい低いです」というメッセージが届いたのみ。自己肯定感が低いゆえにメッセージを送るのにも躊躇してしまう人が多かったのではないだろうか。



※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年12月9日放送回より