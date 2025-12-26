庄司浩平・超特急ら「NYLON’S NEXT 2026」授賞者発表 表紙はTXTテヒョン＆KiiiKiii【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/26】カエルムは『NYLON’S NEXT 2026』と題し、『NYLON JAPAN』がその年にプッシュしたい著名人を誌面で表彰する人気特集号を1月28日に発売。このたび、3月号の表紙と受賞者が解禁された。
【写真】「NYLON’S NEXT 2026」授賞者一覧
読者のみならず業界全体が熱い視線を注ぐ、年に一度の祭典“NYLON‘S NEXT”特集号の表紙を飾るのは、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のメンバーとしてストイックなまでのプロ意識と高潔な輝きで世界中のファンを魅了し続けるTAEHYUN（テヒョン）。今回、グループを代表して『NYLON JAPAN』にソロで降臨する。掴み取った栄冠を胸に、人気ビューティブランドNARSが彩る新たなステージへ。表紙から中面26ページまで、あますことなく“今のTAEHYUN”を刻む。
guys表紙は、デビューして1年未満の大型新人グループKiiiKiii（キキ）。いつものかわいらしい雰囲気から一変。クールなブラックのコーデに身を包み、日本初表紙をNEXT感満載な姿で、ストリートラグジュアリーに飾った。10代とは思えないほどの大人な語りを見せてくれたロングインタビューも掲載される。（modelpress編集部）
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
