中島歩、草川拓弥は「人形のように綺麗なお顔」新ドラマ撮影秘話語る【モデルプレスカウントダウン】
【モデルプレス＝2025/12/26】東京系ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（2026年1月スタート／毎週金曜深夜24時42分〜）でW主演を務める俳優の中島歩と草川拓弥が、12月24日に発売される雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。初共演となった作品での第一印象や撮影エピソードについて語っている。
初共演を果たした中島と草川。中島は草川の第一印象について「なんか人形のように綺麗なお顔だな〜って。でも、どこかに狂気を孕んでる感じもあるから、実は正直ビクビクしていたんです」と告白。芝居について率直に意見を言うタイプだという中島は「僕が芝居についてけっこうズケズケ言うから『なんだよ、こんなのやってらんねぇな〜』ってなったら、どうしようって」と当初の不安を明かした。
一方、草川も「僕も怖かったですよ、最初（笑）」と振り返りつつ、「始まってみたら、なんでも気さくに言ってくださって『すごいありがたいな』って」とコメント。中島が最初からフルスロットルで臨んでいたことに「僕も生半可ではいられない、『これは同じ熱量までもっていかないとヤバイぞ』って」と刺激を受けたという。
2人の掛け合いシーンはほとんどアドリブだったといい、中島は「草川くんは、すごい真面目だからホッとしました。僕も自然と引っ張られていたし、すごく良かった」と称賛。草川は「W主演ではあるけど、僕は中島さんの後ろをずっとついていく感じでしたね」と語った。ほかにも誌面では、それぞれの役作り方法や、アクションシーンの制作についても話している。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
