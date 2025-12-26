植村颯太＆中山脩悟、タイBLリメイクドラマ「The Boy Next World」出演決定 ティザービジュアル第2弾も公開
【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の植村颯太と中山脩悟が、南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるBLドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」に追加キャストとして出演することが決定。あわせて、ティザービジュアル第2弾や主題歌が公開された。
本作は、タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版。今回、もう1つの恋を描く追加キャストとして植村と中山の出演が決定した。
植村演じる叶野仁（原作＝ジン）は、楓（濱屋）の親友。人の心の声が聞こえてしまう特殊な体質の持ち主であり、裏表のない大河（中山）に惹かれている。中山演じる飯村大河（原作＝ウィム）は、沙羅（南雲）の幼馴染。沙羅の父に頼まれて彼の面倒を見ている。日々振り回され、気苦労が絶えないという役どころである。
解禁に合わせて、ティザービジュアル第2弾が公開。メイン2人の親密な雰囲気から一転、ピュアで初々しい恋模様を予感させる仕上がりになっている。
また、主題歌情報も解禁。タイ版オリジナルでW主演を務めたボス氏、ノウル氏がそれぞれ主題歌を担当。本作のためだけに書き下ろされたオリジナル楽曲となる。
さらに、1月12日にZepp Haneda（TOKYO）にて開催される最速上映イベントに植村、スペシャルゲストとしてボス氏、ノウル氏の登壇が決定。主題歌を初披露する。（modelpress編集部）
叶野仁を演じさせていただきます、植村颯太です。オーディションで決定したのですが、BLドラマのカップル役にずっと挑戦したかったので、家族に「BL決まったよ！」とすぐ連絡しました。タイで人気なドラマの日本リメイク版という事で不安と緊張がありながら挑みました。そして僕が演じる仁は楓の友人で、心の声が聞こえる不思議な少年です。仁くんと大河先輩の甘々な可愛らしいラブストーリーにも注目していただけると嬉しいです！
この作品の出演が決まった時、初めての連続ドラマ撮影ということもあり、嬉しさとともに大きい不安も同時に感じたのを覚えています。ただ現場に入ればそんな不安も吹き飛ぶほど、監督、スタッフの皆さま、共演者の皆さまのおかげで日々楽しく撮影することが出来ました。演じさせていただいた大河は多面性を持つキャラクターで沙羅・楓・仁それぞれに対してどのように向き合っていくのか。そして、仁との関係性にも注目して観ていただきたいです。「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」の世界にどっぷり浸かって、全力で楽しんでいただけたらと思います。
・オープニングテーマ「LUCKY DAY」
アーティスト：Nuttarat Tangwai
・エンディングテーマ「君がいた世界で」
アーティスト：Chaikamon Sermsongwittaya
