渡辺美奈代（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月25日、自身のInstagramを更新。手作りクリスマスケーキを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】56歳元おニャン子「お店みたい」と話題のクリスマスケーキ公開

◆渡辺美奈代、いちごチョコタルトのクリスマスケーキ披露


渡辺は「いちごチョコタルト」とコメントを添え、豪華なクリスマスケーキを投稿。チョコレートのタルト台の上にはたっぷりの苺が円形に並べられ、粉糖やホイップクリーム、ミントの葉で華やかにデコレーションされている。

さらに、苺をサンタクロース風にアレンジした飾りも添えられ、見た目にも楽しいケーキとなっており、製作過程もともに披露している。

◆渡辺美奈代の投稿に反響


この投稿に「お店みたいな完成度」「サンタクロース可愛い」「センスが光ってる」「真似したくなる」「こんなケーキが食べたい」「美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】