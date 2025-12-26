渡辺美奈代、手作りいちごチョコタルトのクリスマスケーキ公開「お店みたい」「美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月25日、自身のInstagramを更新。手作りクリスマスケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「お店みたい」と話題のクリスマスケーキ公開
渡辺は「いちごチョコタルト」とコメントを添え、豪華なクリスマスケーキを投稿。チョコレートのタルト台の上にはたっぷりの苺が円形に並べられ、粉糖やホイップクリーム、ミントの葉で華やかにデコレーションされている。
さらに、苺をサンタクロース風にアレンジした飾りも添えられ、見た目にも楽しいケーキとなっており、製作過程もともに披露している。
この投稿に「お店みたいな完成度」「サンタクロース可愛い」「センスが光ってる」「真似したくなる」「こんなケーキが食べたい」「美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「お店みたい」と話題のクリスマスケーキ公開
◆渡辺美奈代、いちごチョコタルトのクリスマスケーキ披露
渡辺は「いちごチョコタルト」とコメントを添え、豪華なクリスマスケーキを投稿。チョコレートのタルト台の上にはたっぷりの苺が円形に並べられ、粉糖やホイップクリーム、ミントの葉で華やかにデコレーションされている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「お店みたいな完成度」「サンタクロース可愛い」「センスが光ってる」「真似したくなる」「こんなケーキが食べたい」「美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】