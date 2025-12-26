「ブラウン追加で購入！」【GU】イロチで着回したい♡「おしゃれワイドパンツ」

リラックス感のあるシルエットで、こなれ見えが狙えるワイドパンツ。大人がこれから買うなら、上品なセンタープレス入りがおすすめ。今回編集部が注目したのは、@collin_wearさんが絶賛している【GU（ジーユー）】のパンツ。ブラウンやチェック柄などトレンドのカラーや柄が揃っており、冬コーデで活躍しそうです。

きちんと感とリラックス感を両立したワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

センタープレス入りのかっちりとしたデザインで、オンにもオフにも使いやすいパンツ。レッグラインを拾いにくく、きれい見えしながら体型カバーも期待できます。今回「ブラウンを追加」したという@collin_wearさんによると「脚も長く見える」のだとか。カラーは合わせやすいベーシックカラーが揃う、全5色展開。フェミニンなトップスともカジュアルなスウェットシャツとも合わせやすいので、色違いで持っていると幅広い着こなしが楽しめます。

コーデがパッと華やぐチェック柄のワイドパンツ

【GU】「タックワイドチェックパンツ」\2,990（税込）

こちらはブラウンのチェック柄を着用。今季のトレンドとしても注目を集めているチェック柄のパンツは、地味見えしがちな冬コーデのマンネリ打破にもぴったり。シンプルなワンツーコーデでもサマ見えが狙えるため、コーデに迷ったときの救世主になってくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collin_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M