ミュージカル『レベッカ』、7年ぶり上演決定 海宝直人、豊原江理佳、朝月希和、明日海りお、霧矢大夢ら実力派集結
ミュージカル『レベッカ』が、2026年5月よりシアタークリエにて、7年ぶりに再演されることが決定した。キャストには、海宝直人、豊原江理佳、朝月希和、明日海りお、霧矢大夢らが名を連ねる。
本作は、イギリスの作家ダフネ・デュ・モーリアによるゴシックロマンス小説を原作とした、サスペンスとロマンスが交錯する重厚な作品。2008年4月、シアタークリエ・オープニングシリーズの第1弾として上演され、コンパクトながらも濃密な劇空間で描かれるロマンティック・ミステリーが大きな話題を呼んだ。公演は約3ヵ月にわたり全日程が完売し、2010年4・5月には大劇場版として帝国劇場でも上演され、大きな成功を収めた。その後も2019年には、シアタークリエ開場10周年記念ラインナップの締めくくりとして再演されるなど、根強い人気を誇っている。
そして今回、7年ぶり4度目となる上演が決定。満を持してシアタークリエに帰ってくる。さらに今回はキャストを一新し、新たな魅力をまとった『レベッカ』が誕生する。
先妻のレベッカの死に関する秘密を隠すミステリアスなイギリスの上流紳士、マキシム・ド・ウィンターを演じるのは、実力派の海宝直人。『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』『アナスタシア』『王家の紋章』や、劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘』『ライオンキング』『アラジン』など数多くの大作に出演し続け、さらに舞台のみならず映像、声優、歌手活動など幅広く活躍を続ける海宝が、このたび新たなマキシムを作り上げる。
共演には、モンテカルロでマキシムと出会い妻として迎えられる「わたし」役を、圧倒的な歌唱力を誇り、ディズニー映画『リトル・マーメイド』でアリエルの声を担当した豊原江理佳と、宝塚歌劇団退団後も『シェルブールの雨傘』『王様と私』など数々の舞台で活躍し、繊細な演技に定評のある朝月希和がダブルキャストで務める。
また、“マンダレイ”を取り仕切る家政婦頭であり物語の鍵を握るダンヴァース夫人役には、現在上演中の『エリザベート』でタイトルロールを務め高い評価を得ているほか、『王様と私』『昭和元禄落語心中』など数々の舞台で存在感を放つ明日海りおと、『マイ・フェア・レディ』『ラ・マンチャの男』『ニュージーズ』『ボニー＆クライド』などで圧倒的な存在感を示してきた霧矢大夢がダブルキャストで演じる。
ミュージカル『レベッカ』は、東京・シアタークリエにて2026年5月・6月、福岡・博多座にて同年7月、大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて同年7月、愛知・御園座にて同年7月、東京・シアター1010にて同年8月上演。
