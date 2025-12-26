M！LK・吉田仁人主演『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』メインビジュアル＆スポット映像公開
2026年1月より上演される『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイ第2弾舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』より、主演の吉田仁人（M！LK）をはじめ、キャラクターに扮装した全キャストが登場するメインビジュアルが解禁。併せて、スポット映像が到着した。
【動画】扮装したキャストが登場！ 『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』【スポットver.2】
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』は『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し、演技×殺陣×再現度が好評を博した。このたび、新たなキャストを迎えて待望の第2弾として再び幕を開ける。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争』は、スクウェア・エニックス（旧スクウェア）によって開発・販売されているRPGシリーズ『FINAL FANTASY』の人気タイトルの一つで、累計ダウンロード数は2800万を超える（※2025年8月時点）。シリーズ全体では世界累計1億8000万本以上の出荷・ダウンロードを記録するなど、世界中で愛され続けている。
物語となる列強に囲まれた小国リオニスは、「翼ある者」に授けられた「指輪」の力「ビジョン」によって独立を守ってきた。リオニスの王・モントは宿敵フェネス王・ムラガを討ち果たすが、崩壊したリオニス城の地下から世界の理を揺るがす巨大なクリスタル「光の繭」が現れる。その輝きに導かれるように、アードラ大陸全土に様々な思惑が渦巻き始め、戦火は拡大していく―。
脚本・演出は、前作に引き続き『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』等の舞台を手掛けてきた松多壱岱（ILCA）が手がける。
主演は、リオニスの第二部隊「蒼穹」を率いる双子の兄モント・リオニス役として、M!LK・吉田仁人が務める。争いを好まず共存を願うモントの優しさと、愛する者を守るための強さを体現する。リオニスの第一部隊「勇壮」を率いる双子の弟シュテル・リオニス役には原因は自分にある。の武藤潤。前作では父に認められたい一心で戦場に出て、やがて父エルデに対して不信感を募らせていく複雑な役どころを演じた。本作ではさらに深みを増したシュテルを演じる。
ホルン王国の女王マシュリー・ホルン役には、NMB48の4期生として活躍し、2025年12月でNMB48を卒業する川上千尋。吉田と武藤と川上は前作からの続投出演となる。
本作から登場する新たなキャストとして、ルティアル・オウィス役に私立恵比寿中学の桜木心菜、オベロン・ハインドラ役にGENICの雨宮翔、サーダリー・クルステア役にWATWINGの福澤希空、「囁き」役にAMEFURASSHIの鈴木萌花の出演が決定。
モントが率いる部隊「蒼穹」を率いる女騎士リリシュ役は赤井沙希、「蒼穹」の女槍術士ラマダ役は清井咲希も前作から続投出演する。
ジェーダン・ランダル役にはWATWINGの鈴木曉。西の軍事大国ランダルの王として、正義や人情には興味がなく、自分がおもしろいと思うかがすべての判断基準という、本作のキーマンとなる豪快な戦士を演じる。
シムール役には安田桃太郎、アボット役にはあべこうじ。さらに、前作から続投出演となるモントとシュテルの母である王妃ヘレナ・リオニス役の鈴木紗理奈、謎に包まれた存在・ギルガメッシュ役には合田雅吏が決定している。
チケットは発売中。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』は、東京・サンシャイン劇場にて、2026年1月30日〜2月8日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2月14〜16日上演。
