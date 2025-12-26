横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、ペストリーシェフ佐藤が仕立てる芸術的な「あまおうパフェ」が登場。

ブランド苺「あまおう」の魅力を存分に味わい、甘い香りに包まれながら心躍る時間を楽しめる一品です！

また、ホテル最上階のスカイラウンジ「ベイ・ビュー」では「アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」が期間限定で提供されます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「あまおうパフェ／アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」

期間：2026年1月5日（月）〜期間限定

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00)、Webサイト

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」の期間限定メニューとして「あまおうパフェ」を販売。

苺の魅力を存分に味わうことができ、新年の幕開けにふさわしい豪華なスイーツです！

また、ホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、「アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」も期間限定でラインナップ。

シェフ佐藤が監修した、旬の苺を使ったスイーツを堪能できます☆

ラウンジ「シーウインド」あまおうパフェ

料金：単品 4,000円（税・サ込）／ドリンクセット 5,000円（税・サ込）

提供期間：2026年1月5日（月）〜3月31日（火）

提供時間：

月〜金曜日 10:00〜21:00(LO 20:30)

土曜日 9:00〜21:00(LO 20:30)

日曜日・祝日​ 9:00〜20:00(LO 19:30)

内容：

＜トップ＞あまおう、ストロベリーアイスクリーム、クラッシュピスタチオ、ラズベリーマカロン、チュイル

＜グラス＞苺のコンポート、ビスキュイジェノワーズ、ホワイトチョコレートクリーム、あまおう、フレーク、生クリーム

提供場所：ラウンジ「シーウインド」（2F）

ペストリーシェフ佐藤が厳選した苺の王様「あまおう」をふんだんに用い、丁寧に仕立てる「あまおうパフェ」

苺そのものの味わいを大切にした王道パフェでありながら、まるでアートのように繊細な盛り付けが特徴的です☆

手作りの苺のコンポートは、甘さと酸味のバランスが絶妙で、「あまおう」ならではの華やかな香りと風味を引き立てます！

ビスキュイジェノワーズは、ふんわりと軽やかに焼き上げ、ローズが香るホワイトチョコレートクリームが気品を感じる仕上がり。

サクサクのフレークや苺、生クリームなど、層ごとに異なる食感を楽しめます。

また、トップには旬の「あまおう」がたっぷりと贅沢にのせられ、ストロベリーアイスがアクセント。

シェフ佐藤こだわりの愛らしいラズベリーマカロンをトッピングし、華を添えています☆

「あまおう」の香りとジューシーな果肉が口いっぱいに広がり、ひと口ごとに食感の変化を楽しめる「あまおうパフェ」

苺本来の美味しさを引き立たせるよう、計算されたスイーツです！

大切な人との特別なひとときや頑張った自分へのご褒美など、様々なシーンに色どりを添える、ホテルならではの特別な味わい。

開放感あふれるラウンジ「シーウインド」で、心躍るスイーツタイムを過ごせます☆

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜

料金：平日 7,500円（税・サ込）／土日祝 8,500円（税・サ込）※土日祝はクレームダンジュ 温かいベリーのソース付き

提供期間：2026年1月5日（月）〜4月30日（木）

提供時間：11:30〜／12:00〜／14:00〜／14:30〜 ※全席2時間制

提供場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

ホテル最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」に、期間限定のストロベリーアフタヌーンティーが登場。

スイーツはシェフ佐藤が監修した旬の苺を贅沢に使用したショートケーキやタルト、ライチのパンナコッタなど、多様な味わいが堪能できます。

セイボリーは、フレンチシェフによる技が光る品々をレイアウト。

5種類の苺のスイーツ（上段）2種類のスコーン（中段）かわいらしいミニバーガーなどのセイボリー（下段）

苺とモッツァレラチーズのカプレーゼやミニバーガーなど、甘味と塩味の絶妙なバランスが楽しめます。

ローストビーフとスパークリングワインのフリーフローや、20種類のアムシュティーを好みで選べるティータイム。

横浜の街並みと海を一望する、他では味わえない絶景空間で、ホテルならではの優雅な時間を過ごせます☆

また、週末・祝日には軽やかでふわふわとした口あたりの「クレームダンジュ」が、温かいベリーソースとともに提供されます。

苺のやさしい酸味とクリームのまろやかな甘みが絶妙に調和する、特別な一品です！

ブランド苺「あまおう」の魅力を存分に堪能できる「あまおうパフェ」と、旬の苺を贅沢に使ったアフターヌーンティー。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「あまおうパフェ／アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」は、2026年1月5日より期間限定で提供です☆

本ずわい蟹や道産ブランド肉が食べ放題！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 本ずわい蟹や道産ブランド肉が食べ放題！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 続きを見る

宝石のような苺スイーツが勢ぞろい！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ 宝石のような苺スイーツが勢ぞろい！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ 続きを見る

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旬の苺を贅沢に使用！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「あまおうパフェ／アフタヌーンティー〜 ストロベリー〜」 appeared first on Dtimes.