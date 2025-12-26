2026年4月5月に上演されるMANKAI STAGE『A3!』ACT3! ~SPRING & SUMMER 2026~の公演詳細を解禁。新キャストとして【夏組】皇天馬役に菊池修司さん、瑠璃川幸役に高梨怜さんの出演が決まったことが発表されました。



ダウンロード数 800 万突破の大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』を原作とし、2018 年の舞台化から、常にその魅力を開花し続けてきた MANKAI STAGE『A3!』シリーズ。

本作は、前作「ACT3! 2025」の時系列上で描かれていた未上演のストーリーを題材にしており、新生春組第七回公演『奇術師たちの純愛』(主演:碓氷真澄)、新生夏組第七回公演『+3Ghosts!』(主演:斑鳩三角)の上演にまつわるエピソードが上演されます。





また、本作から前作「ACT3! 2025」で卒業した皇天馬役の陳内将さん、瑠璃川幸役の宮崎湧さんから役を引継ぎ、新たに皇天馬役に菊池修司さん、瑠璃川幸役に高梨怜さんが新キャストとして出演。





新キャストを迎えて、新たな新たなステージへと歩みを進めたMANKAI STAGE『A3!』に今後も注目です。



【MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ~SPRING & SUMMER 2026~】

東京公演:2026年4月10日(金)〜4月19日(日)天王洲 銀河劇場

新潟公演:2026年4月24日(金)〜4月26日(日)新潟県民会館 大ホール

大阪公演:2026年5月1日(金)〜5月10日(日)東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

愛知公演:2026年5月15日(金)〜5月17日(日)アイプラザ豊橋

【キャスト】

【春組】

佐久間咲也:横田龍儀 碓氷真澄:高橋怜也 皆木 綴:前川優希

茅ヶ崎 至:立石俊樹 シトロン:古谷大和 卯木千景:染谷俊之

【夏組】

皇 天馬:菊池修司 瑠璃川 幸:高梨 怜 向坂 椋:野口 準

斑鳩三角:本田礼生 三好一成:赤澤 燈 兵頭九門:新 正俊

雛森 霞:永山たかし 日向 紘:鈴木裕樹

松川伊助:田口 涼 鹿島雄三:鯨井康介 斑鳩 円:宇佐卓真 斑鳩九角:吉岡 佑



ⒸLiber Entertainment Inc. All Rights Reserved. ⒸMANKAI STAGE『A3!』製作委員会

