タモリ（80）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。身についた“昭和”について話した。

黒柳徹子（92）に「（今年は）昭和100年と言われていますが、そういう実感あります？」と聞かれると、少し間を置いて「ないですね」。黒柳が「昭和っていうと、物が捨てられないってみんな言うんですけど、どうですか」と言うと、「その通りです。あれ昭和のせいですかね」。

タモリは「いろんな物がたまりすぎて引っ越せない」と話した。「いちばん多いのはレコードですね。だいたい4000枚くらい」。黒柳に「どうします？」と聞かれると、「どこかで利用できるのならば寄付したいと思って、だいたいそれは決まっているんです」。

ほかにも本がたまっているという。徐々に売っているというが、「どれを売ろうかと思って迷うとダメなんですよね。これは大事なものだと思っちゃうんですよね。半年間読まなかったら、絶対にいらない本だと思って」と意識しているという。

あらためて「物は捨てられないですね。捨てる時は見ちゃダメですね。ここからここは捨てる、って」。そして「これ、昭和のせいですかね。物がない時代に育ったんだから。物があるというありがたみなんですかね」と話した。