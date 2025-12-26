慢性骨髄性白血病を患っていることを公表した、フォロワー13万人超えのインフルエンサー立花蘭さんが26日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。

立花さんは「私事ではございますが、先日2025／12／21に入籍しました」と報告し、ウエディングドレス姿でお相手男性と撮影したツーショットを複数公開。「今年1年、私にとって本当に沢山の事がありました」と振り返るとともに、「辛い時期も前を向けなかった日もいつも側で明るく支えてくれた本当に優しい人です」と紹介した。

「自分を犠牲にしてでも大切にしたいと思える存在が愛猫べっかむの他にいるなんて一生ありえないと思ってた笑 出会ってから毎日が最高に楽しくてハッピーで前向きになれて、そんな人と夫婦になれて私は幸せです！！」と心境をつづり、家族や友人、関係者らに向けて「これから先も感謝の気持ちを忘れず、2人で笑い合いながら、一歩ずつ歩んでいきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

立花さんはレディースブランド「Ungrid」のオフィシャルインフルエンサーを務めた後、自身がディレクターを務めるブランド「TEEN BOOP」を立ち上げた。今年3月、インスタグラムで「慢性骨髄性白血病」と診断されたことを公表。入退院を繰り返していることを明かすとともに「私にできることは本当に小さいことかもしれないけど同じように病気と闘っている方たち、病気から逃げたくなる方たちに、少しでも生きる勇気と希望を持って一緒に歩んでいきたいと思ってもらえるような姿を見せていきたい」との思いをつづっていた。