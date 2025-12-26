ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】JR吉備線 大安寺～備前一宮間の踏切で自動車が立ち往… 【速報】JR吉備線 大安寺～備前一宮間の踏切で自動車が立ち往生 岡山～総社間で運転を見合わせ【岡山 26日午後5時40分現在】 【速報】JR吉備線 大安寺～備前一宮間の踏切で自動車が立ち往生 岡山～総社間で運転を見合わせ【岡山 26日午後5時40分現在】 2025年12月26日 17時45分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、きょう（26日）午後5時10分ごろ、JR吉備線の大安寺～備前一宮間の踏切で自動車が立ち往生しているため、岡山～総社間で運転を見合わせているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」【少年集団暴行事件・第2話/全3話】 「まず身体検査、真っ裸にされる、すっぽんぽんに」園児2人が死亡した “甲山事件” えん罪被害者の女性「死ぬまでこのさだめを背負って生きる」【前編】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】