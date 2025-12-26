ニューストップ > 国内ニュース > 【JR因美線】あす(27日)の運転計画を発表 智頭～美作加茂間で… 【JR因美線】あす(27日)の運転計画を発表 智頭～美作加茂間で始発から運転見合わせ【岡山】 【JR因美線】あす(27日)の運転計画を発表 智頭～美作加茂間で始発から運転見合わせ【岡山】 2025年12月26日 17時54分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本は強い冬型の気圧配置の影響による降積雪や強風に伴い、あす（27日）、因美線の運転計画を発表しました。運転計画は以下の通りです。 【JR因美線】・智頭～美作加茂間 始発から運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」【少年集団暴行事件・第2話/全3話】 「まず身体検査、真っ裸にされる、すっぽんぽんに」園児2人が死亡した “甲山事件” えん罪被害者の女性「死ぬまでこのさだめを背負って生きる」【前編】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】