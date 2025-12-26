RSK

JR西日本は強い冬型の気圧配置の影響による降積雪や強風に伴い、あす（27日）、因美線の運転計画を発表しました。運転計画は以下の通りです。

【JR因美線】
・智頭～美作加茂間　始発から運転見合わせ