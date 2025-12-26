なぜ今、普通のサラリーマンが美容医療を始めているのか
「男が見た目を気にするなんてダサい」
--残念ながら、それはもう時代遅れの価値観だ。
むしろ今は逆だ。「だらしない見た目の男性」は、真っ先に信頼を落とす。
Web会議が日常になり、顔が以前より“評価される時代”になった。
そして今、静かに広がっている--美容医療をはじめる普通のサラリーマンたち。
彼らは「若返りたい」わけではない。ただこう言う。
「清潔感は仕事に必要な武器です」
この記事では、日本の“男の美意識の進化”と、なぜ今「美容」が男性の生活に入り始めたのかを解説する。
1. 男のおしゃれは昔から“普通”だった
昭和の男性は床屋で仕上げていた
昭和の写真を見ると、街の男性たちはみな髪が整い、ヒゲは剃られ、眉も整っている。
なぜか？ 毎月（人によっては毎週）、理容室に通っていたからだ。
カット＋顔そり＋眉カットは「男の身だしなみ」だった。
身だしなみは仕事の一部
当時はスーツを着てネクタイを締めるのが常識だったように、
「むさくるしい男＝信用されない」という感覚は昔から変わっていない。
2. “イケメンの基準”はここまで変わった
色黒男子の時代は終わった
ひと昔前、日焼けしたスポーツ系男子が「男らしい」とモテた。
しかし今は違う。
「肌がきれい」＝自己管理している人という評価基準になった。
体毛は“濃いより薄い”が好ましい
ヒゲの青み、首の無駄毛、ギラつく胸毛……もうウケない。
クリーンで整っている男性が選ばれている。
3. 男のスキンケア革命が始まった
オールインワンで始める肌管理
「スキンケアは面倒」と思っていた男性たちのスタートはシンプルだ。
洗顔 → オールインワンジェル。これが定番の入口になった。
UVケアは現代のマナー
ゴルフ・釣り・登山・テニス……アウトドアの趣味がある男性ほど老けやすい。
紫外線はシミ・シワの原因。
今では日焼け止めを持つ男性は珍しくない。
4. ここまで来た、男性の美容医療
断トツ人気はヒゲ脱毛
「毎朝のヒゲ剃りをやめたい」
「ヒゲ剃り負けで肌が荒れる」
そう思って脱毛を始める男性が増えている。時短・清潔・肌にやさしいの3つが理由だ。
顔の印象を整える時代へ
・しつこいシミ → レーザーや光治療（フォト）
・薄くなった眉 → 医療アートメイク
・抜け毛対策 → 育毛外来・頭皮ケア
見た目を大きく変えるのではなく、自然に整えるニーズが中心だ。
5. Web会議時代は「清潔感が戦闘力」になる
顔はビジネスツールのひとつ
オンライン会議で毎日顔が映る時代。
自分の顔を見てこう思ったことがないだろうか？
「なんか疲れて見える…」
「不機嫌に見えて損してる？」
それを解決するのが今の美容医療だ。
やりすぎない美容
男性が求めているのは「若返り」より自己管理の一部としての美容。
筋トレやスーツに金をかけるのと同じ感覚。自然な流れだ。
〜普通の男が、美容をはじめる時代〜
美容は女性だけのものではない。
そして整形でもない。
身だしなみの延長線上にある自己管理だ。
見た目を整えるのは、カッコつけるためじゃない。
気持ちよく働くためだ。
一歩踏み出した人から、人生の効率は上がっていく。
