なぜ今、普通のサラリーマンが美容医療を始めているのか

「男が見た目を気にするなんてダサい」

--残念ながら、それはもう時代遅れの価値観だ。

むしろ今は逆だ。「だらしない見た目の男性」は、真っ先に信頼を落とす。

Web会議が日常になり、顔が以前より“評価される時代”になった。

そして今、静かに広がっている--美容医療をはじめる普通のサラリーマンたち。

彼らは「若返りたい」わけではない。ただこう言う。

「清潔感は仕事に必要な武器です」

この記事では、日本の“男の美意識の進化”と、なぜ今「美容」が男性の生活に入り始めたのかを解説する。

1. 男のおしゃれは昔から“普通”だった

昭和の男性は床屋で仕上げていた

昭和の写真を見ると、街の男性たちはみな髪が整い、ヒゲは剃られ、眉も整っている。

なぜか？ 毎月（人によっては毎週）、理容室に通っていたからだ。

カット＋顔そり＋眉カットは「男の身だしなみ」だった。

身だしなみは仕事の一部

当時はスーツを着てネクタイを締めるのが常識だったように、

「むさくるしい男＝信用されない」という感覚は昔から変わっていない。

2. “イケメンの基準”はここまで変わった

色黒男子の時代は終わった

ひと昔前、日焼けしたスポーツ系男子が「男らしい」とモテた。

しかし今は違う。

「肌がきれい」＝自己管理している人という評価基準になった。

体毛は“濃いより薄い”が好ましい

ヒゲの青み、首の無駄毛、ギラつく胸毛……もうウケない。

クリーンで整っている男性が選ばれている。

3. 男のスキンケア革命が始まった

オールインワンで始める肌管理

「スキンケアは面倒」と思っていた男性たちのスタートはシンプルだ。

洗顔 → オールインワンジェル。これが定番の入口になった。

UVケアは現代のマナー

ゴルフ・釣り・登山・テニス……アウトドアの趣味がある男性ほど老けやすい。

紫外線はシミ・シワの原因。

今では日焼け止めを持つ男性は珍しくない。