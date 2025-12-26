過去2年で223敗の弱小球団が受ける“村上獲得の恩恵” 地元記者が見た3日間で生じた変化「日本のファンがムラカミのために」
風の街シカゴで、「村上」の名は着実に広まっている(C)Getty Images
世間の耳目を集めた和製大砲との契約による“恩恵”は、早くも目に見える形で表れている。
今冬に球界を騒がせたのは、去る12月21日に村上宗隆がホワイトソックスと交わした契約だ。ポスティング公示当初に最大2億ドル（約308億円）の予測も飛び出した25歳を巡っては複数球団による争奪戦が見込まれた。
【動画】村上宗隆が入団会見で英語のスピーチ！靴下を取り出す場面も
その中で村上の守備面での拙さに加え、過去3シーズンで三振率が28.1%から29.5%に上がった打撃の不確実性に対する懸念が“障壁”ともなり、最終的に2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で締結。2年後に迎えるFAでの大型契約獲得に向けた“トライアル”に踏み切った形となった。
もっとも、「日本の新たなゴジラ」という触れ込みもある村上の市場価値は、やはり絶大だ。ホワイトソックスは決してビッグマーケットを抱える球団ではないだけに、その影響力は余計に際立っている。
シカゴに拠点を置くジャーナリストのサム・ファレン氏は、村上との契約から約3日で、ホワイトソックスのフランチャイズ収益は増大。あらゆる効果を生んでいると断言した。
今回の契約を「前例のないこと」と称賛するファレン氏は、すでに球団のオフィシャルグッズでの村上のユニフォームは「完売した」と強調。さらにシーズンチケットの売り上げも急上昇し、Xにおいて獲得を正式発表した投稿のエンゲージメントは、球団のオフシーズン全体の投稿のそれを遥かに上回る伸びを見せているという。
単なる収益だけでなく、SNS上での国際的な話題性も含めて、村上獲得の効果を実感しているホワイトソックス。過去2年間で223敗を喫している“弱小球団”が掴みかけている機運を「お金を使えば、お金が入るということだ」と訴えるファレン氏は、こう伝えている。
「オーナー兼会長のジェリー・ラインズドルフは、不振が続くチーム状況を方向転換の動機とするのではなく、投資をしない理由を正当化するものとして利用してきた。確かに状況はひどい、最悪だ。するとファンは家にこもる。これに対して彼は不振をファンのせいにして、ケチになる。近年のホワイトソックスは、それがぐるぐると繰り返されてきた。しかし、サウスサイドでは物事が変わりつつあるという楽観的な雰囲気が漂っている。
これだけでもホワイトソックスがどれだけ遅れた球団かがわかる。今日のゲームでは、ムラカミとかわしたような契約は日常茶飯事だ。にもかかわらず、現場の人間はオーナーを説得する必要があった。だが、今は流れが変わりつつある。日本の野球ファンがムラカミを見るためにシカゴまで足を運び、グッズを買うなど、明らかにポジティブな流れが広がっている。これがラインズドルフの教訓となることを願うばかりだ」
師走の列島でも小さくないトレンドとなった村上のメジャー移籍。その影響を受けるホワイトソックスは、どこまで和製大砲を活かせるのか。古豪におけるグラウンド内外での活躍が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]