石川県志賀町のデイサービス事業の入札に不正に関与したとして、町の元職員と金沢市にある内装施工業者の社長が、略式起訴されたことが分かりました。

略式起訴されたのは、志賀町の60代の元職員の男性と、金沢市の内装施工会社「アイワーク」の60代の男性社長です。

元職員の男性は再任用され、2025年3月まで「社会福祉法人はまなす会」が運営する志賀町デイサービスセンターで施設長を務めていました。

関係書類を社長の希望通り作成するよう指示 元職員が手心を加えて…

石川県警捜査二課は、知人関係の2人が共謀して2024年12月、施設内の間仕切りの物品購入に関する入札に不正に関与した疑いで書類送検し、金沢地検が25日、公契約関係競売入札妨害の罪で略式起訴しました。

元職員は「談合可能な業者があるか」と入札前に確認し、町の担当者に関係書類を社長の希望通り作成するよう指示していたということです。

その上で元職員が、社長に「アイワーク」を含む6社が選ばれたことを伝え、公平な入札を妨害したとされています。

警察の調べに対し、2人は容疑を認めているということです。