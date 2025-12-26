【MステSUPER LIVE】JO1佐藤景瑚、”憧れの人”とMステで共演「昔から好きだった」
グローバルボーイズグループ・JO1が、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に生出演。同番組での思い出を明かした。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
JO1は「BE CLASSIC」を披露。ベートーヴェンの交響曲「運命」をサンプリングした同楽曲を壮大なオーケストラVer.でパフォーマンスした。武器なほどの美しさを放った。
パフォーマンス前のトークでは、同番組での思い出を明かす場面も。佐藤景瑚は「『Mステ』出演後、昔から好きだった山田涼介さんと写真を撮らせていただきました」と笑顔で報告。「ありがとうございます！」と声を弾ませた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
JO1は「BE CLASSIC」を披露。ベートーヴェンの交響曲「運命」をサンプリングした同楽曲を壮大なオーケストラVer.でパフォーマンスした。武器なほどの美しさを放った。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。