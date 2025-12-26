テレビ朝日系「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず ＢＳさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル」が２５日に放送され、さまぁ〜ず・大竹一樹、三村マサカズが出演した。

大竹は妻でフリーアナウンサー・中村仁美のエピソードを述懐。「具合悪くなっちゃいけないじゃん？家では。（妻に）怒られちゃう。罪。もちろん日常的に（家事を）やっていただいています。全部ね」と切り出した。

「その日は（体調不良で）もう熱出たり、マスクして。で、ちょっと寝るしかないんですけど。多少やる（家事の）作業とかもあるじゃないですか。その、カミさんは…。別に文句じゃないよ？俺を労るっていう概念がないから。（夫妻でも）個人、個人、それぞれが生きていきなさい！っていう。忍びの里で育ったのかな？みたいな」と、三村を笑わせた。

大竹は発熱した際に「（妻が）『はい！近寄らない！はい！出てこない。部屋から出てこない！』って。（子どもにも）『お父さん、近寄らない！』とか、すげえ言われて。だから、その具合が悪いときも、みんなが食べた、ご飯。俺は（感染対策で）別で食ってるんだけど。シンクにいっぱい洗い物があるんですよ。で、俺がやるっていう感じになってね。その日も。でも、俺もグッタリしてて」と述懐。

大竹は「関節も痛いし、立てないぐらいなんだけど、やらなきゃと思って。ちょっと、もうできない…。（近くに）カミさんがいたから『申し訳ない。さすがに今日、ちょっとお皿洗えないかもしれないです…』って。そしたら（妻は）『私も洗わない。じゃあ、もう、これ（洗い物）は、ずっとそこにあるだけですね』って。（大竹は）『私も洗わない？ちょっと待ってください…。じゃあ、朝やりますから！』って、１日寝かすことになる」と苦笑した。

さらに「朝。とはいえね？『めんどくさいな』とか言いながら、やってくれるかな？っていうのが。甘えが。次の日もグッタリしてるから。（食器を洗うために）起きたんですよ。そのまま置いてあったの…。やるな！と。やっぱ関係ないから、自分のやることは、もう具合悪くてもやる」と振り返り、三村を爆笑させていた。