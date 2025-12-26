µªÆ£Àµ¼ù»á¡¡¿Í¸¢µßºÑµÑ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüÊÛÏ¢¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ìÂ¦ÁÐÊý¤ËÀâÌÀ¤¬É¬Í×¡Ö¿½Î©½ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£²£¶Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¿Í¸¢µßºÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£²£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢¿Í¸¢ÍÊ¸î°Ñ°÷²ñ¤è¤ê¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×»Ý¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµªÆ£»á¤Ï¡Ö¼êÂ³ÅªÀµµÁ¤â¿Í¸¢¡£ÆüÊÛÏ¢¤â¤Ê¤¼¼õÍý¤·¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ï¿Í¸¢µßºÑ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµªÆ£»á¤Ï¡ÖÊäÂ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤Î¿½Î©½ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿½Î©½ñ¤Ë·ûË¡¾å¤ÎÏÀÅÀ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈµºÜ¤»¤ºÉÔÈ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¹ðÈ¯Â¦¤Î¿Í¸¢¤â¿¯³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÂ³ÅªÀµµÁ¤ÎµºÜ¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈï³²¼Ô¤ÎÆÃÄê¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹ñÊ¬¥µ¥¤¥É¤ÎÀâÌÀ¤âÉ¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£