¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¶áÆüÃæ¤Ë¸øÅ¡¤Øà°ú±Û¤·á¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤òÆ§¤Þ¤¨¸øÅ¡¤ÇÈ÷¤¨
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¶áÆüÃæ¤Ë¤â¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°µÄ±¡½É¼Ë¤«¤é¼óÁê¸øÅ¡¤Ø¤Îà°ú±Û¤·á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¡Ê£±£°·î£²£±Æü¡Ë¤«¤é£²¤«·î¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢³°¸ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¸øÅ¡¤Ø¤ÎÆþµï¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏË»¤·¤¤¸øÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÀè·îËö¤Ë¼óÁê´±Å¡¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸øÅ¡¤Î°Ü½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£¶Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¶á¡¹¡¢¸øÅ¡¤ËÆþµï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï¡¢·ÙÈ÷¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¸øÅ¡¤Ø¤ÎÆþµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬¸øÅ¡¤ËÆþµï¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ÉÜ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÆ°ÂÐ½èÂÎÀ©¤ò¤Ä¤Í¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤´íµ¡´ÉÍý¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½é¤á¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò´íµ¡´ÉÍý¤òÆ§¤Þ¤¨¸øÅ¡¤ÇÈ÷¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£