¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¡Ö¡ØÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×É½¾´¼° - ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤âÅÐ¾ì
¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÆâ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï12·î26Æü¡¢¡Ö¿Ê¸¦¥¼¥ß ¾®³Ø¹ÖºÂ¡×¤Û¤«2¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂè22²ó Á´¹ñ¾®³ØÀ¸¡ØÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×É½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ÖÉ¾¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
É½¾´¼°¡¡¼õ¾Þ¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿
¡Ö¡ØÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¡©
Æ±¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤éËèÇ¯²Æ¤Ë¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¡Á6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²ÆµÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌµ¸Â¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡¢¹¥´ñ¿´¤ä»×¹ÍÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢°é¤àÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¼«Í³¸¦µæÉôÌç¡×¡ÖºîÊ¸ÉôÌç¡×¡Ö³¨²èÉôÌç¡×¡Ö±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥ÁÉôÌç¡×¡Ö´Ä¶ÉôÌç¡×¤Î5ÉôÌç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó1Ëü·ï¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é³Æ³ØÇ¯¤´¤È¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¡
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¢
¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¾®³Ø¹ÖºÂÀÕÇ¤¼Ô¤Î¿å¾åÃè»Î»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖSTEAM¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢AI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»î¤ß¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±þÊç¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤¿À×¡Ù¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STEAM¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î½ÅÍ×À¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¿å¾å»á)
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿å¾å»á
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¤Þ¤¿¿å¾å»á¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢AI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤äAI¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¸¦µæ¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾Þ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾Þ¡×¤Ï¡¢Æ±¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿4ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¿³ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½¤ÈÉ½¾´¾õ¼øÍ¿¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
É½¾´¤ò¹Ô¤¦ÌîÅÄ¤µ¤ó
¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤Ü¤¯¤ÎOrigami¤Ï±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯!¡Á¿·¤·¤¤ÀÞ¤êÊý¤ÎÈ¯¸«¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¿á¤±¤Ð²³²°¤¬ÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø±§Ãè¡Ù¤È¡ØÀÞ¤ê»æ¡Ù¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×(ÌîÅÄ¤µ¤ó)
¹ÖÉ¾¤ò½Ò¤Ù¤ëÌîÅÄ¤µ¤ó
¤Þ¤¿É½¾´¼°¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤ä¾®³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤äÈ¯ÁÛ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö³¨²è¡×¤Ë3Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë´ë²è¤â¡£
¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤È³¨²èÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤è¤ê¡¢¡Ö³¨¤òÉÁ¤¯¥³¥Ä¡×¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3Ê¬´Ö¤ÇÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ¡×¤Î³¨¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÄ©Àï¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
³¨¤òÉÁ¤¯¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¯ÌîÅÄ¤µ¤ó
´°À®¤·¤¿³¨¤ÈÌîÅÄ¤µ¤ó
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤¬¶¦¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡ØºÇ¶¯¤ÎÂÎ¤Ä¤¯¤ê±¿Æ°¡Ù¡×¤ËÄ©Àï¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÈ¯Ã£¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë±¿Æ°¤È¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¤ËÄ©¤ó¤À¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¤òÅÁ¼ø¤¹¤ëÌîÅÄ¤µ¤ó
¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ïº£¸å¡¢É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤ò1·î25Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î25Æüº¢¤Ë¤Ï¡¢Í¥½¨¾Þ¤â´Þ¤á¤¿¼õ¾Þ¼ÔÁ´°÷¤ò¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¸ø¼°WEB¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
