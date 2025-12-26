【コンラッド東京】甘酸っぱいイチゴが彩る、贅沢なひととき。「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」
イチゴの魅力を贅沢に堪能できる、珠玉のアフタヌーンティー
毎年好評を博している「コンラッド東京」のストロベリー・アフタヌーンティー。2026年は、1月1日（木）より見た目にも美しく、味わい深いイチゴの魅力を詰め込んだ“リュクス”な体験が用意されています。
イチゴをまるごとトッピングしたタルト、芳醇なバニラが香るムース、チーズや生ハムと合わせたセイボリーなど、イチゴの華やかさを引き立てる多彩なラインナップがプレートを彩ります。
さらに濃厚でとろけるようなチョコレートムースやバラの香りを閉じ込めたゼリーなど、バレンタインシーズンをロマンティックに演出するアイテムを加えた、スイーツ5種とセイボリー3種。赤と白の世界観が織りなす、豊かな味わいを堪能できます。
開業以来変わらぬレシピで人気のスコーンは、プレーンとキャラメルの2種をクロテッドクリームとイチゴジャムとともに楽しめます。
「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」メニュー詳細をご紹介！
プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート
オレンジジャムとナッツ香るガナッシュを重ねたタルトに、ストロベリーチョコレートとイチゴをあしらって。さわやかな酸味と濃厚な甘みのコントラストによって、素材の魅力を引き立てた一品。
いちごとバニラのムース
果実感あふれるイチゴゼリーを、香り豊かなタヒチ産バニラのムースで包み、イチゴをデコレーション。はじけるようなイチゴのみずみずしさと、バニラの余韻が広がる上品な味わいに。ビーツで彩ったクッキーの土台が食感のアクセントになっています。
チョコレートとラズベリーのムース
ミルクチョコレートとラズベリーを合わせたムースの中に、果肉入りのラズベリージャムを入れ、ホイップクリームをトッピング。甘美なチョコレートと甘酸っぱいラズベリーがハーモニーを奏でます。
ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム
しっとり焼き上げたピスタチオケーキをピンク色のチョコレートでコーティングし、ラズベリー香るホワイトチョコレートのクリームをトッピング。軽やかで上品なクリームがピスタチオのコクを引き立ててくれます。
アサイーとバラのゼリー
スーパーフードとして人気のアサイーボウルをアフタヌーンティー仕様にアレンジ。オーガニックのアサイーを使用したヨーグルトの上に、バラ香るゼリーが重ねられています。どちらの層にもイチゴが加わり、後味にイチゴが香る季節感あふれる味わいに。
鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド
鴨の生ハム、いちごジャム、カカオ豆を組み合わせた、シェフの感性が光るミルフィーユサンド。塩味と甘みのマリアージュに、カカオがやさしく香ります。キャラメリゼしたピーカンナッツを忍ばせ、食感と香ばしさをプラス。
いちごと生ハムのカプレーゼ
カプレーゼの魅力が詰まった一品。コンソメゼリー、生ハム、コショウがアクセントのフレッシュチーズを重ね、イチゴのコンポートをトッピング。チーズと生ハムの定番のコンビネーションに、イチゴの甘酸っぱさが加わり、見た目も味わいも華やかに。
オマール海老のパングラタン
しっとりとした食パンの中にオマール海老を使ったホワイトソースを入れ、トップにもオマール海老を。カリフラワーやマッシュルームなど相性のよい食材と合わせ、オマール海老の豊かな風味が引き立つ心温まる味わいに。つまんで食べられるサイズ感も魅力です。
ワンランク上の「デラックスアフタヌーンティー」やナイトティーも！
また、国産のフレッシュいちごを堪能するいちごプレートと、乾杯のシャンパーニュが付いたプラン「デラックスアフタヌーンティー」も用意。優雅なひとときを演出するティースタンドで提供されます。さらに18時30分からはビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに堪能する「ストロベリー・リュクス ナイトティー」も。
「帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて」は、まろやかな帆立のムースに、ココナッツカレーを閉じ込めたゼリードームをのせ、赤かぶのピクルスで巻いた一品。デラックスアフタヌーンティーおよびナイトティーにて提供されます。
大切な人と、自分へのご褒美に、「コンラッド東京」でしか味わえない贅沢なひとときを過ごしましょう！
AFTERNOON TEA MENU
スイーツ（全5種 / デラックスアフタヌーンティーは全4種）
・ プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート
・ いちごとバニラのムース
・ チョコレートとラズベリーのムース ※スタンダードアフタヌーンティーにて提供
・ ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム
・ アサイーとバラのゼリー
セイボリー（全3種 / デラックスアフタヌーンティーは全4種）
・ 鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド
・ いちごと生ハムのカプレーゼ
・ オマール海老のパングラタン
・ 帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて ※デラックスアフタヌーンティーにて提供
プレーンスコーン、キャラメルスコーン
クロテッドクリーム、いちごジャムを添えて
いちごプレート ※デラックスアフタヌーンティーにて提供
飲み物
ロンネフェルト社の紅茶やコーヒー等を含む約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ。
■コンラッド東京「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」
住所：東京都港区東新橋1-9-1
場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）
期間：2026年1月1日（木）〜2月1日（日）、2月6日（金）〜28日（土）
営業時間：11時〜16時30分 ※2時間制
※2月1日（日）、6日（金）は営業時間が異なります。
料金（税・サービス料込み）：
・スタンダードアフタヌーンティー 7900円（土・日曜、祝日8500円）
※平らなガラスのプレートでの用意。約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ
・コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 9400円
※コンラッド・ベアが付いたプラン（全日程同料金）。 平らなガラスのプレートでの用意。約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ
・乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー 1万2500円
※コンラッド・ベアが付いたプラン（全日程同料金）。乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ
■コンラッド東京「ストロベリー・リュクス ナイトティー」
場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」
期間：2026年1月1日（木）〜2月1日（日）、2月6日（金）〜28日（土）
TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）
営業時間：18時30分〜21時30分（最終入店19時30分）※2時間制
※2月1日（日）、6日（金）は営業時間が異なります。
料金（税・サービス料込み）：
スパークリングワインフリーフロー付き 1万1000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1万5000円
※両プランにコンラッド・ベアが付きます。
内容：
スイーツ（全4種）
・ プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート
・ いちごとバニラのムース
・ ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム
・ アサイーとバラのゼリー
セイボリー（全4種）
・ 鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド
・ いちごと生ハムのカプレーゼ
・ オマール海老のパングラタン
・ 帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて
フリーフロードリンク
ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、コーヒー・紅茶各種、ソフトドリンク
※事前予約制。予約受付は当日9時まで
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります
※画像はイメージです
Text：森本有紀
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。