毎年好評を博している「コンラッド東京」のストロベリー・アフタヌーンティー。2026年は、1月1日（木）より見た目にも美しく、味わい深いイチゴの魅力を詰め込んだ“リュクス”な体験が用意されています。

イチゴをまるごとトッピングしたタルト、芳醇なバニラが香るムース、チーズや生ハムと合わせたセイボリーなど、イチゴの華やかさを引き立てる多彩なラインナップがプレートを彩ります。

さらに濃厚でとろけるようなチョコレートムースやバラの香りを閉じ込めたゼリーなど、バレンタインシーズンをロマンティックに演出するアイテムを加えた、スイーツ5種とセイボリー3種。赤と白の世界観が織りなす、豊かな味わいを堪能できます。

開業以来変わらぬレシピで人気のスコーンは、プレーンとキャラメルの2種をクロテッドクリームとイチゴジャムとともに楽しめます。

プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート

オレンジジャムとナッツ香るガナッシュを重ねたタルトに、ストロベリーチョコレートとイチゴをあしらって。さわやかな酸味と濃厚な甘みのコントラストによって、素材の魅力を引き立てた一品。

いちごとバニラのムース

果実感あふれるイチゴゼリーを、香り豊かなタヒチ産バニラのムースで包み、イチゴをデコレーション。はじけるようなイチゴのみずみずしさと、バニラの余韻が広がる上品な味わいに。ビーツで彩ったクッキーの土台が食感のアクセントになっています。

チョコレートとラズベリーのムース

ミルクチョコレートとラズベリーを合わせたムースの中に、果肉入りのラズベリージャムを入れ、ホイップクリームをトッピング。甘美なチョコレートと甘酸っぱいラズベリーがハーモニーを奏でます。

ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム

しっとり焼き上げたピスタチオケーキをピンク色のチョコレートでコーティングし、ラズベリー香るホワイトチョコレートのクリームをトッピング。軽やかで上品なクリームがピスタチオのコクを引き立ててくれます。

アサイーとバラのゼリー

スーパーフードとして人気のアサイーボウルをアフタヌーンティー仕様にアレンジ。オーガニックのアサイーを使用したヨーグルトの上に、バラ香るゼリーが重ねられています。どちらの層にもイチゴが加わり、後味にイチゴが香る季節感あふれる味わいに。

鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド

鴨の生ハム、いちごジャム、カカオ豆を組み合わせた、シェフの感性が光るミルフィーユサンド。塩味と甘みのマリアージュに、カカオがやさしく香ります。キャラメリゼしたピーカンナッツを忍ばせ、食感と香ばしさをプラス。

いちごと生ハムのカプレーゼ

カプレーゼの魅力が詰まった一品。コンソメゼリー、生ハム、コショウがアクセントのフレッシュチーズを重ね、イチゴのコンポートをトッピング。チーズと生ハムの定番のコンビネーションに、イチゴの甘酸っぱさが加わり、見た目も味わいも華やかに。

オマール海老のパングラタン

しっとりとした食パンの中にオマール海老を使ったホワイトソースを入れ、トップにもオマール海老を。カリフラワーやマッシュルームなど相性のよい食材と合わせ、オマール海老の豊かな風味が引き立つ心温まる味わいに。つまんで食べられるサイズ感も魅力です。

また、国産のフレッシュいちごを堪能するいちごプレートと、乾杯のシャンパーニュが付いたプラン「デラックスアフタヌーンティー」も用意。優雅なひとときを演出するティースタンドで提供されます。さらに18時30分からはビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに堪能する「ストロベリー・リュクス ナイトティー」も。

「帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて」

「帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて」は、まろやかな帆立のムースに、ココナッツカレーを閉じ込めたゼリードームをのせ、赤かぶのピクルスで巻いた一品。デラックスアフタヌーンティーおよびナイトティーにて提供されます。

「ストロベリー・リュクス ナイトティー」

大切な人と、自分へのご褒美に、「コンラッド東京」でしか味わえない贅沢なひとときを過ごしましょう！

AFTERNOON TEA MENU

スイーツ（全5種 / デラックスアフタヌーンティーは全4種）

・ プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート

・ いちごとバニラのムース

・ チョコレートとラズベリーのムース ※スタンダードアフタヌーンティーにて提供

・ ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム

・ アサイーとバラのゼリー

セイボリー（全3種 / デラックスアフタヌーンティーは全4種）

・ 鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド

・ いちごと生ハムのカプレーゼ

・ オマール海老のパングラタン

・ 帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて ※デラックスアフタヌーンティーにて提供

プレーンスコーン、キャラメルスコーン

クロテッドクリーム、いちごジャムを添えて

いちごプレート ※デラックスアフタヌーンティーにて提供

飲み物

ロンネフェルト社の紅茶やコーヒー等を含む約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ。



■コンラッド東京「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」

住所：東京都港区東新橋1-9-1

場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）

期間：2026年1月1日（木）〜2月1日（日）、2月6日（金）〜28日（土）

営業時間：11時〜16時30分 ※2時間制

※2月1日（日）、6日（金）は営業時間が異なります。

料金（税・サービス料込み）：

・スタンダードアフタヌーンティー 7900円（土・日曜、祝日8500円）

※平らなガラスのプレートでの用意。約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ

・コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 9400円

※コンラッド・ベアが付いたプラン（全日程同料金）。 平らなガラスのプレートでの用意。約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ

・乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー 1万2500円

※コンラッド・ベアが付いたプラン（全日程同料金）。乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ



■コンラッド東京「ストロベリー・リュクス ナイトティー」

場所：28F バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

期間：2026年1月1日（木）〜2月1日（日）、2月6日（金）〜28日（土）

TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）

営業時間：18時30分〜21時30分（最終入店19時30分）※2時間制

※2月1日（日）、6日（金）は営業時間が異なります。

料金（税・サービス料込み）：

スパークリングワインフリーフロー付き 1万1000円

シャンパーニュフリーフロー付き 1万5000円

※両プランにコンラッド・ベアが付きます。

内容：

スイーツ（全4種）

・ プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート

・ いちごとバニラのムース

・ ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム

・ アサイーとバラのゼリー

セイボリー（全4種）

・ 鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド

・ いちごと生ハムのカプレーゼ

・ オマール海老のパングラタン

・ 帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて

フリーフロードリンク

ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、コーヒー・紅茶各種、ソフトドリンク



※事前予約制。予約受付は当日9時まで

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります

※画像はイメージです



▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！



Text：森本有紀



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。