この絵文字が表すゲームは？妖怪が登場します...！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「👻⌚️👦😺🚙」が表すゲームは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「妖怪ウォッチ」でした！

「妖怪、時計、ネコ」などの絵文字から、2013年にレべルファイブより発売されたニンテンドー3DS向けソフト「妖怪ウォッチ」であることがわかります。

夏休みのある日、森のなかにあるガチャマシンから出てきた妖怪・ウィスパーとの出会いによって、妖怪が見えるようになる主人公の立場で遊ぶRPG。

小学5年生の少年・ケータを主人公としたテレビアニメも、2014年より放送され、当時の小学生を中心の大人気となりました。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。