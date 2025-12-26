『NHK紅白歌合戦』出場のILLIT、『SBS歌謡大典』で魅力爆発！ウォンヒの“雪だるま”ステージにも反響続々

ILLITが、クリスマスプレゼントのような多彩なステージを披露した。

【写真】ウォンヒ、ふわふわ真っ白コーデ「雪の妖精」

ILLITは、12月25日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された『2025 SBS歌謡大典』に出演し、1stシングルのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』と3rdミニアルバム収録曲『jellyous』を披露した。

この日ILLITは、どこか物悲しくも幻想的な“ゴーストブライド（幽霊花嫁）”コンセプトのスタイリングで登場し、視線を釘付けにした。メンバーのエネルギーが爆発するようなキレのあるダンスブレイクで一気に没入感を高め、キャロル風にアレンジした『NOT CUTE ANYMORE』のステージでは、原曲の“ふわふわとした冬の世界観”をさらに引き立てた。

（画像＝SBS）

『jellyous』のステージでは、ILLITのはつらつとした魅力が輝いた。加速していくテンポに合わせ、5人のメンバーは完璧なシンクロダンスを披露し、爽快感あふれるパフォーマンスで観客を魅了。明るくポップなサウンドと相まって、会場の熱気を一気に高めた。

また、ウォンヒはBOYNEXTDOORのウナクとともに特別ユニット“雪だるまズ”を結成し注目を集めた。2人はIUの『Merry Christmas in Advance（Feat. Thunder of MBLAQ）』を再解釈したステージを披露。ウォンヒは澄んだ歌声と愛らしい表情で温かなホリデームードを演出し、好評を博した。放送直後には、X（旧Twitter）のリアルタイムトレンドに関連キーワードが並び、熱い関心を証明した。

ILLITの最新曲『NOT CUTE ANYMORE』は、ショート動画を中心に韓国国内外で人気を集めている。同曲は韓国YouTube「デイリー・ショーツ人気楽曲」で、12月6日以降、4日間を除き2週間以上にわたり1位をキープしている。また、アメリカ、イギリス、カナダなどを含む10か国以上の「デイリー・ショーツ人気楽曲」でも上位にランクインし、グローバルトレンドをリードしている。

なお、ILLITは韓国と日本を行き来しながら年末の大型音楽番組に出演予定だ。12月29日に「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（日本テレビ）、30日に「第67回 輝く！日本レコード大賞」（TBS）、31日には韓国で「2025 MBC歌謡大祭典」、日本で「第76回紅白歌合戦」に出演し、世界中のファンと交流する。

（記事提供＝OSEN）