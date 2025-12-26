¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡Û¾¯Ç¯±¡¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬È¯³Ð¤·°úÂàÀë¸À¤Î¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡ÙÇÐÍ¥¡¡¡È¹Ô¤²á¤®¤¿ÃÇºá¡É¤Ê¤Î¤«¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ë¾¯Ç¯±¡¤Î²áµî¡Ä²¿¤ò¤·¤¿¡©
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡þ
ÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Î°úÂàÀë¸À¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÊüÁ÷³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¯³¦¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ß¡¢Ë¡Åª½èÊ¬¤ÈÆ»ÆÁÅª½èÈ³¤È¤¤¤¦Å¯³ØÅª¤ÊÆñÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ç¡È²Ã³²¼Ô¡É¤Èßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬»ö¼Â¾å¡¢³èÆ°¤òÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÍÊ¸î¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸¡¢ßà°õ¤òÇØÉé¤¦¡©
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤¬¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤¬¹â¹»»þÂå¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤Ï2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¹¹À¸¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ø¤Î¡È¹Ô¤²á¤®¤¿ÃÇºá¡É¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬»ý¤Ä±Æ¶ÁÎÏ¤æ¤¨¤ËÆó¼¡Èï³²¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤¬±Ô¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤ò¡ÈË¡¼£¼çµÁ¤Ø¤ÎÓÞ¾Ð¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈË½µó¡É¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²È¤¬Äê¤á¤¿·ºÈ³¤ò½ª¤¨¡¢ÊÝ¸î½èÊ¬¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¿ô½½Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤ÎÃÑÉô¤ò¡¢¸ø±×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇË½¤Î©¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµÅö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤À¡£¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Îµ¼Ô2¿Í¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¤À¡£
À¯³¦¤ÎÈ¿±þ¤âÊ£»¨¤À¡£¡Ö¾¯Ç¯ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°ìÀ¸¡¢ßà°õ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÄË¤ß¤Ë»þ¸ú¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç½°¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦Æ»ÆÁÅªÌµ·çÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤âÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯Ç¯ÈÈ¤Î¶ºÆ³¤ÈÈï³²¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ë¹½¿Þ¤À¡£
¤·¤«¤·½Å¿´¤Ï¡¢¡È¸·¤·¤¤½èÈ³¡É¤Ø¤È·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤éË¡Åª¤Ëºá¤ò½þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Î¡ÈÂà¾ì¡É¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬ÀâÆÀÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯Ç¯ÈÈ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºá¼Á¤¬½Å¤¤¾å¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¡Åª½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤¿¶§°ÈÈºáÎò¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÉüµ¢¤Þ¤ÇÍÆÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍýÅªÌ·½â¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£
Âç½°Ê¸²½É¾ÏÀ²È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¯¥Ò¥ç¥ó»á¤Ï¡ÖË¡Åª½èÈ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¡¦Æ»ÆÁÅªÀÕÇ¤¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯¼£²È¤ä·ÝÇ½¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç½°¤Î»Ù»ý¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤Æ»ÆÁÅª´ð½à¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÈï³²¼Ô¤¬¼Âºß¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Âç½°¤Î°¦¤ò¼õ¤±À®¸ù¤¹¤ë»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤Î¡ÈÆó¼¡²Ã³²¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²áµî¤Î¹»ÆâË½ÎÏ¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÊüÁ÷³èÆ°¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÔÊ¸Î§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤è¤êºá¼Á¤Î½Å¤¤¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤¬¡¢¡È¾¯Ç¯ÈÈ¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÌÈºáÉä¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎµÕº¹ÊÌ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¸À¡¦Ë½¹Ôµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤À¤±¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç½°¿´Íý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÉüµ¢¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ã¯¤â¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Èá·à¤À¡£¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤éÂà¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·²áµî¤¬»Ä¤·¤¿¾×·â¤ÏÂç¤¤¤¡£Å¯³ØÅª¤ÊÆñÂê¤òÀ¸¤ß¡¢³Æ½ê¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬Ê®¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯³¦¤µ¤¨¤â¤³¤Î·ï¤ò¤á¤°¤êÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊtvN¡Ë¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢À©ºî¿Ø¤ä¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡É¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²áµî¤Ï·è¤·¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í²á¤®µî¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®Àâ²È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡È°úÂàÁûÆ°¡É¤Ï¡¢»ö·ï¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤Æ»ÆÁ¡¦Ë¡¡¦ÎÑÍý¤ÎÄ¹¤¤ÏÀÁè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1976Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥ç¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥å¥ó¡£2004Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥å¥¯ÀÄ½ÕÄÌ¤ê¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø°¤¤¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ê2012¡Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó ³¤¾å·èÀï¡Ù¡Ê2014¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¡Ê2016¡Ë¡¢¡ØÆÇÀï BELIEVER¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î·º»ö¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥óÌò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£