「保振」はなんの略？かなりの難問です…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「保振」はなんの略語？

「保振」はなんの略か知っていますか？

株式の保管・振替処理を目的として設立されました。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。