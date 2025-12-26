「保振」はなんの略？かなりの難問です…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「保振」はなんの略語？
「保振」はなんの略か知っていますか？
株式の保管・振替処理を目的として設立されました。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「証券保管振替機構」を略した言葉でした！
保振（ほふり）とは、証券保管振替制度のもと、証券会社などから預託された株券等の有価証券の保管・振替処理を一元管理するために1984年に設立された機関のことで、日本で唯一の“保管振替機関”なのだそう。
現在では、株券のほかに社債、投資信託などにも対象を広げており、投資家や発行企業の負担を軽減することで、市場の利便性向上に貢献していますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『三井住友DSアセットマネジメント』
・『SMBC日興証券』
ライター Ray WEB編集部