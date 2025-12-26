「保振」はなんの略？かなりの難問です…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「保振」はなんの略語？

「保振」はなんの略か知っていますか？

株式の保管・振替処理を目的として設立されました。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「証券保管振替機構」を略した言葉でした！

保振（ほふり）とは、証券保管振替制度のもと、証券会社などから預託された株券等の有価証券の保管・振替処理を一元管理するために1984年に設立された機関のことで、日本で唯一の“保管振替機関”なのだそう。

現在では、株券のほかに社債、投資信託などにも対象を広げており、投資家や発行企業の負担を軽減することで、市場の利便性向上に貢献していますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

