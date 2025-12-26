大学入学共通テストの日程・時間割は？【2026年／令和8年度 大学入学共通テスト】
令和8年度の大学入学共通テストは、2026年1月17日（土）、18日（日）の2日間に全国650の会場で実施されます。
『入室終了時刻』と試験開始は違う
2026年（令和8年）1月に実施される「大学入学共通テスト」の試験時間割が発表されました。 新課程での実施2年目に伴い、科目構成や時間配分が重要なポイントとなります。
受験生の皆さんは、自分の受験科目の「入室終了時刻」をしっかり確認しておきましょう。
試験日程の概要
1日目：2026年（令和8年）1月17日（土）
地理・歴史・公民、国語、外国語
2日目：2026年（令和8年）1月18日（日）
理科、数学、情報
1月17日（土） 1日目：地歴公民・国語・外国語のタイムスケジュール
初日は文系科目を中心に実施されます。地歴・公民の「1科目受験」か「2科目受験」かで朝の集合時間が異なるため注意が必要です。
【地理歴史・公民】
※『地理総合、地理探究』『歴史総合、日本史探究』『歴史総合、世界史探究』『公共、倫理』『公共、政治・経済』『地理総合／歴史総合／公共』
▼2科目登録者
入室終了 9：00まで
試験時間 9：30〜11：40
▼1科目登録者
入室終了 10：10まで
試験時間 10：40〜11：40
【国語】
入室終了 12：45まで
試験時間 13：00〜14：30
【外国語】
▼英語（リーディング）／ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語（筆記）
入室終了 15：05まで
試験時間 15：20〜16：40
▼英語（リスニング）
入室終了 17：15まで
試験時間 17：20〜18：20
1月18日（日） 2日目：理科・数学・情報のタイムスケジュール
2日目は理数科目と、「情報」が実施されます。
【理科】
※『物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎』『物理』『化学』『生物』『地学』
▼2科目登録者
入室終了 9：00まで
試験時間 9：30〜11：40
▼1科目登録者
入室終了 10：10まで
試験時間 10：40〜11：40
【数学1】
※『数学I、数学A』『数学I』
入室終了 12：45まで
試験時間 13：00〜14：10
【数学2】
※『数学II、数学B、数学C』
入室終了 14：45まで
試験時間 15：00〜16：10
【情報】
※情報I
入室終了 16：45まで
試験時間 17：00〜18：00
※変更など最新の詳細情報は大学入試センターの公式サイトでご確認ください。