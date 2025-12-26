女性9人組「NiziU」が26日、テレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（後4・30）に生出演し、体調不良で欠席したAYAKAを除く8人でパフォーマンスした。

グループの公式サイトでこの日、 「AYAKAが発熱を伴う体調不良のため、医師の診断のもと急遽出演を見送ることとなりました」と説明。「NiziUならびにAYAKAを応援し同番組と同イベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。

司会のタモリとのトークでは、NINAがタレントあの（ano）の動画のファンであることを明かし、シール交換を申し出る場面も。AYAKAについては触れなかった。8人によるフォーメーションで「Emotion」を披露。AYAKA不在をカバーした。

SNSには「あやかちゃんゆっくり休んでね」「あやか早く元気になってね」「姫お大事にね」「完全復帰でニコニコアヤカ 待ってるよ」「アヤカいなくて最初泣いたけどでもやっぱ最高！！！！」「あやかちゃんも8人もしっかり休んでね」と、AYAKAの回復を願う声が多数上がっていた。

AYAKAは27日に出演予定だった「COUNTDOWN JAPAN 25/26」の出演も見送る。

年末の風物詩となった「ミュージックステーション SUPER LIVE」。今年は6時間40分の生放送で、65組が出演する。