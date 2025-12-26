日経平均株価は、一時500円以上値上がりするなどきょうも5万円を超えました。今年の株高を牽引したのが「AI関連株」。来年もこの傾向は続くのでしょうか？

年の瀬も押し迫るなか、株価は歴史的な高値圏で終わろうとしています。

記者

「午後1時半の東証です。日経平均株価はきょうも5万円台を維持して取引が続いています」

きょうの日経平均株価は円安が進んだことを背景に一時500円以上値上がり。きょうは5万750円で取引を終えました。

今年の株高の主役は「AI」。

ソフトバンクグループ 孫正義 社長

「最先端のAI、これを世界で初めて日本から始める」

今年2月、ソフトバンクグループがアメリカの「OpenAI」とともにAIに関する新会社の設立を発表。10月には…

エヌビディア ジェンスン・フアンCEO

「AIはいま最も力強いテクノロジーです」

富士通がアメリカの半導体企業エヌビディアと協力を拡大すると発表。アメリカでも「AIブーム」でニューヨーク市場で過去最高値を次々と更新されていきました。

そもそも3万9000円台で始まった今年の株価。トランプ関税などの影響で値を下げる場面もありましたが、10月末には史上初の5万円を突破しました。

AIが牽引し、今年だけで1万円以上も値を上げた株価。今の株価にとってAIの存在感がわかるのが…

記者

「ソフトバンクGやアドバンテストなどの面積がほかの銘柄に比べて大きくなっています」

こちらはきょう午後の取引状況。日経平均株価に影響を与える銘柄ほど面積が大きくなる仕組みですが、ほとんどがAIや半導体関連の企業です。

大和証券 坪井裕豪チーフストラテジスト

「25年の相場はAI・半導体が牽引する形で、いわゆる株価の期待値、バリエーションが大きく上がっていきましたので」

“AI関連株が上がれば日経平均も上がる”一極集中が進み、わずか10前後の銘柄の変動に株価が振り回される形となっているのです。来年もこの流れは続くのでしょうか？

大和証券 坪井裕豪チーフストラテジスト

「来年日経平均株価は強気でいいのかなと思っていまして、水準感としては6万円という想定で強気な見方をしています」

ただ、AIに巨額投資した分を回収できるのか、マーケットにシビアな見方があるとも指摘していて、株価は先の見通せない1年となりそうです。