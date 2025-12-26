【MステSUPER LIVE】乃木坂46、井上和＆中西アルノの歌声に反響「ハモリ綺麗すぎた」「アレンジめっちゃ良かった！」 トレンド入りも
アイドルグループ・乃木坂46が、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。
淡い水色のドレス姿で登場した乃木坂46は井上和＆中西アルノがWセンターを務める「ネーブルオレンジ」を披露。井上＆中西が向かい合ってデュエットするパートもあり、美しい歌声を響かせた。
歌唱後には「ネーブルオレンジ」がXのトレンド入りし、ネットでは「素敵な歌声とパフォーマンス」「歌声綺麗すぎ！」「アルなぎのハモリきれいすぎた」「アレンジめっちゃ良かった！」「アルなぎの歌声を存分に浴びられるアレンジも好き」などの反響が寄せられていた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
