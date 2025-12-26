◇スピードスケート全日本選手権第1日（2025年12月26日 長野市エムウェーブ）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねて行われ、激戦の男子500メートルでは森重航（オカモトグループ）が国内最高記録の34秒36で制し、2位の新濱立也（高崎健康福祉大職）も34秒40の大会新記録。2人が代表を確実にした。

新濱は困難を乗り越えて2度目の五輪にたどり着いた。「ずっと4月の交通事故から始まり、辛くなかった時期は正直なかった。4年間を振り返ってもそう思う」と振り返る。

スタンドにはカーリング女子のロコ・ソラーレの妻・吉田夕梨花らが見守っていた。交通事故から「妻に迷惑というか、心配ばかりかけていたシーズン」と語る新濱は「五輪につながるシーズン出せて、少し恩返しできた」と語った。

ロコ・ソラーレの一員の妻は9月の代表選考会で敗れ、夫婦での五輪代表はかなわかかった。そのシーンは現地観戦しており「つらい思いをお互いした。ミラノの舞台は託したよと言われていた。現実にできて良かった」と話した。

歓喜の瞬間を共有した吉田夕梨花は「良かったです。安心しました」と笑顔で語った。